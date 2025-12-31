Riot大砍預算、戰隊找不到買家！Gen.G 老闆直言《英雄聯盟》電競經濟已經壞掉

Gen.G 執行長 Arnold Hur 近日接受法國實況主、前職業選手 Jean「TraYtoN」專訪時，罕見直言《英雄聯盟》電競體系正面臨結構性經濟危機，甚至出現「經營一支輸的隊伍，反而比贏的隊伍更賺錢」的荒謬現象，顯示整個產業的誘因設計已經徹底失衡。

Gen.G 執行長出面談《英雄聯盟》電競的困境（圖源：LoL Esports）

Arnold 指出，過去兩年 Riot Games 已大幅削減約 40% 的電競相關支出，但包括 LCK 在內的各大賽區，戰隊薪資成本卻不降反升，高端選手身價失控、低端戰隊則選擇極度壓縮成本「撐著過」，導致市場兩極化愈發嚴重。他透露，近年已有多支亞洲戰隊私下接觸，試圖出售或轉讓名額，卻普遍找不到買家，顯示資金實際上正在撤離這個生態圈，只是外界仍在假裝一切如常。

在 Arnold 看來，電競至今無法建立永續商業模式的「原罪」，並不在於聯賽制度或薪資結構，而是內容本身無法創造足夠收益。他直言，即便像 Twitch 這樣幾乎壟斷電競內容的平台，都沒能靠電競實現穩定獲利，代表整個產業的基礎價值模型本身就存在問題，其他所有改革都只是治標。

談到轉會市場，Arnold 也分享部分內幕。他透露 Gen.G 早年確實曾將 TheShy 納入評估名單，但當時 LPL 與 LCK 在預算規模上的落差過大，實際上根本無法競爭；至於外界經常揣測的 Faker，他則明確表示從未認真考慮，因為 Faker 不只是 T1 的象徵，更是整個電競產業的代表人物，轉隊本身就不具現實意義。

在現有陣容方面，Arnold 罕見坦言，當家打野 Canyon 的實際薪資「低於他應得的市場價值」，也清楚他能在其他地方拿到更高報價，但 Gen.G 從未以情感或文化認同作為壓薪手段。他強調，要求選手因為「喜歡戰隊」而主動降薪，本身就是一種不健康的談判方式。

回顧世界賽失利，Arnold 表示那次挫敗格外沉重，甚至在淘汰後獨自留下一整天反思未來方向，但他的關注點並非情緒，而是如何透過數據、表現分析、身心與心理訓練體系的調整，讓戰隊變得更強。他也進一步說明，Gen.G 的核心文化在於「把選手當作成熟的成年人對待」，不試圖替他們隔絕所有外界聲音，而是提供面對輿論與壓力的工具與方法，協助他們建立長期職涯所需的心理韌性。

Arnold 最珍惜的回憶，並非冠軍或明星選手的簽約，而是一位曾離隊又回歸的選手，在某次低潮時親口告訴他，「在 Gen.G 的那段時間，是職業生涯中最美好的一季」。對他而言，這正是衡量一支戰隊是否真正成功的標準，而不只是勝負本身。

展望未來，Gen.G 將持續以 Chovy、Canyon 與 Ruler 為核心打造競爭力，Arnold 期望能為選手創造一段值得一輩子記住的賽季，而世界冠軍，則是水到渠成的結果，而非唯一目標。