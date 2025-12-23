Riot Games強制要求《特戰英豪》玩家更新主機板BIOS，強化反作弊系統

Riot Games 最近針對旗下熱門的戰術射擊遊戲《特戰英豪》（Valorant）實施了一項重要的安全更新，強制要求所有玩家必須將電腦主機板的 BIOS 韌體更新至最新版本，才能繼續遊玩遊戲。這項措施是為了支援其反作弊系統 Vanguard 的升級，目的是加強偵測並封鎖任何作弊程式，特別是那些利用硬體漏洞繞過偵測的外掛軟體。如果玩家的電腦 BIOS 版本過舊，啟動遊戲時就會收到錯誤訊息，無法順利登入。

Riot Games 自家反作弊模式經常掀起討論。（圖源：特戰英豪／Riot Games）

根據外媒 Ars Technica 報導，這項新的反作弊策略主要針對的是「Secure Boot」和「TPM 2.0」的強制啟用。通過更新 BIOS，Vanguard 能夠確保電腦在啟動過程中的安全性，防止惡意軟體在作業系統載入前就先執行。Riot Games 表示，這能有效打擊硬體級別的作弊手段，為所有玩家提供更公平的競技環境。然而，這也代表著部分使用較舊硬體或沒有開啟相關功能的玩家，必須手動進入 BIOS 進行設定調整或升級硬體才能符合遊戲需求。

對於這些要求，Reddit 社群反應兩極。一方面，大多數玩家支持更嚴格的反作弊措施，認為這有助於淨化遊戲環境，減少外掛帶來的困擾；另一方面，部分玩家則對操作 BIOS 更新感到棘手，擔心更新過程失敗可能導致電腦無法開機變成磚磚塊，或是認為遊戲公司過度干涉玩家的硬體設定。Riot Games 則是建議遇到困難的玩家可以參考官方支援頁面，或是去尋求專業協助，以順利完成更新並重返戰場。