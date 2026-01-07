RK1岡山站捷運聯開案動土 達麗總銷53億住宅明年銷售

RK1岡山車站西基地捷運聯開案舉行動土典禮，達麗建設預計投入約27億元，總開發樓地板面積近1.3萬坪。（圖／林榮芳攝）

高雄捷運RK1岡山車站（西基地）捷運聯合開發案今（7）日舉行動土典禮，達麗建設預計投入約27億元，總開發樓地板面積近1.3萬坪，未來將引入商業店鋪、住宅及公共托嬰中心等設施，預計於2030年6月完工。達麗表示，住宅共360戶，總銷53億元，預計2027年第三季銷售。

高雄副市長林欽榮致詞表示，RK1西基地原為果菜市場，因腹地有限，已於2020年底完成搬遷。為活絡地區發展，市府推動捷運聯合開發，將土地使用分區由第一種商業區變更為捷運開發區，強化商業機能，達麗建設透過公開方式評選為最優投資人，未來該案將成為岡山門戶計畫地標建築。

達麗建設董事長謝志長表示，岡山是他小時候玩的地方，達麗自2014年在捷運青埔站推出「全民萬歲」後，推出多個住宅大樓，以及在南崗山站投資「樂購商場」，緣越結越深，他看到這塊地公告時非常開心，順利成為投資人，2024年6月RK1岡山站通車，隔月就簽約，但發現容積用不完，於是跟市府爭取拉高建築高度的限制，之後又發現土質非常鬆軟，因此花很多錢做土質改良。

他也提到，這件開發案為捷運共構，以後住在這走出去就是捷運站，真正落實到站就到家，但也因此未來會把出入口藏在建築物，需要把現有出入口拆掉再重建，所以正式開工要在1年後。

RK1岡山站即為舊市區，店家林立，西基地原為果菜市場，因腹地有限，已於2020年底完成搬遷，原基地則開發為捷運共構大樓。（圖／林榮芳攝）

RK1聯開基地面積約3,498平方公尺，建蔽率70%、容積率630%。達麗規劃興建地下4層、地上23層之住商複合大樓，並與RK1站西出口共構，同時增設岡燕路出入口。

未來將引入商業店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等多元服務，規劃一樓景觀人行道及街角廣場，營造友善步行環境，並活絡沿線商業機能。其中包括住宅360戶，總銷53億元，預計明年第三季銷售。

RK1岡山捷運站位於路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊帶的重要樞紐。隨著橋頭科學園區建設推進及捷運岡山路竹延伸線持續興建，岡山將成為連結產業發展與生活機能的關鍵節點。

RK1捷運站自2024年6月30日正式通車以來，日均運量約3,100人次，至2025年已成長至約3,800人次，運量提升約22.5%，並持續成長中。

捷運工程局局長吳嘉昌表示，過去岡山火車站僅設前站出入口，後站居民需繞行較遠路程才能進站，在地方民意代表及各界爭取下，成功獲得前瞻計畫補助1.8億元，興建跨站天橋，並於前年6月與捷運RK1站同步啟用，實現前後站完整串聯。

此外，岡山路竹延伸線2A（RK1延伸至RK6）工程亦持續推進，整體工程進度約28.1%。未來完工後，將串聯既有紅線，直接服務岡山、路竹地區約35.3萬民眾及各產業園區約7.5萬就業人口，進一步強化北高雄科技產業聚落的整體發展。

