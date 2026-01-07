RK1岡山車站捷運聯開案動土 串聯北高雄科技廊帶 打造岡山站前全新門戶

【記者 王雯玲／高雄 報導】岡山站前再添城市新地標。高雄捷運 RK1 岡山車站（西基地）捷運聯合開發案今（7）日舉行動土典禮，投資人達麗建設預計投入約新臺幣27億元，總開發樓地板面積近1.3萬坪。本案結合捷運、台鐵及周邊產業園區資源，形塑岡山站前嶄新門戶意象，帶動區域商業與產業發展。

副市長林欽榮致詞時表示，岡山捷運站位於路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊帶的重要樞紐。隨著橋頭科學園區建設推進及捷運岡山路竹延伸線持續興建，岡山將成為連結產業發展與生活機能的關鍵節點。RK1 西基地原為果菜市場，因腹地有限，已於109年底完成搬遷。為活絡地區發展，市府推動捷運聯合開發，將土地使用分區由第一種商業區變更為捷運開發區，強化商業機能，打造岡山車站新地標。

捷運工程局局長吳嘉昌表示，RK1 捷運站自113年6月30日正式通車以來，日均運量約3,100人次，至114年已成長至約3,800人次，運量提升約22.5%，並持續成長中。除捷運建設外，岡山火車站的改善亦是各界共同努力的成果。過去火車站僅設前站出入口，後站居民需繞行較遠路程才能進站，在地方民意代表及各界爭取下，成功獲得前瞻計畫補助1.8億元，興建跨站天橋，並於前年6月與捷運 RK1 站同步啟用，實現前後站完整串聯，讓岡山正式融入高雄捷運生活圈。

本次動工的 RK1 聯開基地面積約3,498平方公尺，建蔽率70%、容積率630%。投資人規劃興建地下4層、地上23層之住商複合大樓，並與 RK1 站西出口共構，同時增設岡燕路出入口。未來將引入商業店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等多元服務，提升整體生活與居住品質。街區設計方面，規劃一樓景觀人行道及街角廣場，營造友善步行環境，並活絡沿線商業機能。

此外，岡山路竹延伸線 2A （RK1 延伸至Rk6)工程亦持續推進，整體工程進度約28.1%。未來完工後，將串聯既有紅線，直接服務岡山、路竹地區約35.3萬民眾及各產業園區約7.5萬就業人口，進一步強化北高雄科技產業聚落的整體發展。（圖／記者王雯玲翻攝）