RK1岡山車站捷運聯開案動土 打造岡山站前全新門戶

RK1岡山車站捷運聯開案動土。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

高雄捷運 RK1 岡山車站（西基地）捷運聯合開發案7日舉行動土典禮，該案結合捷運、台鐵及周邊產業園區資源，形塑岡山站前嶄新門戶意象，帶動區域商業與產業發展。投資人達麗建設預計投入約新臺幣27億元，總開發樓地板面積近1.3萬坪。

高雄市副市長林欽榮表示，岡山捷運站位於路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊帶的重要樞紐。隨著橋頭科學園區建設推進及捷運岡山路竹延伸線持續興建，岡山將成為連結產業發展與生活機能的關鍵節點。RK1 西基地原為岡山果菜市場，已於109年底完成搬遷。為活絡地區發展，市府推動捷運聯合開發，將土地使用分區由第一種商業區變更為捷運開發區，強化商業機能，打造岡山車站新地標。

本次動工的 RK1 聯開基地面積約3,498平方公尺，建蔽率70%、容積率630%。投資人規劃興建地下4層、地上23層之住商複合大樓，並與 RK1 站西出口共構，同時增設岡燕路出入口。未來將引入商業店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等多元服務，提升整體生活與居住品質。街區設計方面，規劃一樓景觀人行道及街角廣場，營造友善步行環境，並活絡沿線商業機能。