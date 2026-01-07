RK1岡山車站聯開案動土 27億元打造北高雄站前新門戶

岡山站前城市發展再邁進一大步。高雄捷運RK1岡山車站西基地捷運聯合開發案7日舉行動土典禮，由達麗建設投資約新臺幣27億元，總開發樓地板面積近1.3萬坪。該案結合捷運、台鐵及周邊產業園區資源，將形塑岡山站前全新門戶意象，帶動北高雄商業與產業發展動能。

↑圖說：高雄捷運RK1岡山車站西基地捷運聯合開發案7日舉行動土典禮（圖片來源：高雄市捷運局提供）

副市長林欽榮表示，岡山捷運站位處路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊帶的重要交通樞紐。隨著橋頭科學園區逐步成形，以及捷運岡山路竹延伸線持續推動，岡山正轉型為串聯產業發展與生活機能的關鍵節點。RK1西基地原為果菜市場，因腹地受限已於109年底完成搬遷，市府隨後推動捷運聯合開發，將土地由第一種商業區變更為捷運開發區，藉此強化站前商業機能，打造具指標性的城市新地標。

↑圖說：林欽榮表示，岡山捷運站是北高雄科技廊帶的重要交通樞紐。（圖片來源：高雄市捷運局提供）

捷運工程局局長吳嘉昌指出，RK1岡山站自113年6月30日通車以來，日均運量由約3,100人次成長至目前約3,800人次，成長幅度達22.5%，顯示捷運服務逐步融入在地生活。岡山火車站前後站的改善亦是地方多年努力的成果，透過前瞻計畫補助1.8億元興建跨站天橋，前年6月與捷運RK1站同步啟用，成功串聯前後站動線，讓岡山全面納入高雄捷運生活圈。

↑圖說：高雄捷運RK1岡山車站西基地捷運聯合開發案，將形塑岡山站前全新門戶意象。（圖片來源：高雄市捷運局提供）

此次動工的RK1聯開基地面積約3,498平方公尺，規劃建蔽率70%、容積率630%，將興建地下4層、地上23層的住商複合大樓，並與RK1站西出口共構，同時增設岡燕路出入口。開發內容除住宅外，亦引入商業店鋪、健身中心及公共托嬰中心等多元設施，提升站前生活與居住品質。一樓並規劃景觀人行道與街角廣場，營造友善步行環境，活絡沿線商業機能。

市府也同步推動岡山路竹延伸線2A段工程，目前整體進度約28.1%。未來完工後，將與既有紅線串聯，直接服務岡山、路竹地區約35.3萬人口，以及周邊產業園區約7.5萬就業人口，進一步強化北高雄科技產業聚落與交通建設的整體發展。

