RM直播認「想解散BTS」 柾國爆緋聞 直言：他們有手機

南韓男團BTS（防彈少年團）隊長RM（金南俊）開直播。（圖／翻攝自weverse、BTS X）





南韓男團BTS（防彈少年團）近日因成員Jung kook（田柾國）和aespa成員Winter（金旼炡）的緋聞鬧得沸沸揚揚，昨（6日）隊長RM（金南俊）無預警開直播，更語出驚人表示：「該解散嗎？該休團嗎？」而引發關注。

RM昨日開直播和ARMY（粉絲名）們聊天，他一開始就表達很開心身邊有ARMY，但也坦認自己的無奈之處，在直播時候必須小心的說話，「真有什麼事，我不是能替大家解釋的那個人。這份工作有很多內情不能明說，我也不能代表整個團隊。我只是個普通的人。」

雖然身為隊長，RM也表示以前可能能為組合挺身而出，但如今大家各自發展到一定程度，已經不能以「我要帶著成員走」去管理現在的BTS，更坦言：「我們曾多次處於組合活動中斷的時刻。那麼解散會更好嗎？休團會比較好嗎？那種苦惱想過幾萬次，但還是感謝能一起走下去。」

面對BTS結束軍白期後，有長達半年時間完全沒有團體活動，RM也正面回應，「問為什麽下半年什麽都不做，我們也不想浪費掉，但有些不能告訴大家的事情。」

疑似因許多人詢問Jung kook不直播，RM也直接表示：「大家不要再（向我）找其他人了，這是我的直播，你們來的是我的直播，他們有自己的手機，如果他們想他們可以自己直播的。」

雖然直播中RM都有點沈重，但最後還是帶來ARMY想知道的好消息，便是約定好的新專輯已經完成，如今大家每天都在練習，不過因為公司關係，有很多機密，因此他他不能隨意宣布，最後也再度透露真心：「我也是人，所以也會有失誤，也有不能滿足大家期望的時候」、「雖然大家都有很多煩惱，但最終還是要往前走。」



