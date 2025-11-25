RM親吻遊戲出事了 男主持人向女星索吻挨轟

主持人梁世燦向女星索吻挨轟「玩過頭」。（圖／翻攝自梁世燦ig）





節目效果做過頭惹眾怒，韓國綜藝節目《Running Man》最新一集請來出演《一吻爆炸》女主角而人氣高漲的安恩真玩遊戲。主持人梁世燦向女星索吻挨轟「玩過頭」，遊戲設計是梁世燦矇眼接受親吻，要猜出是誰親的。藝人們輪流親吻的環節時，安恩真有些尷尬，卻被梁世燦索吻，嚇得她往後閃。目前該節目影片已經被官方下架。

已經開播超過15年的韓國知名綜藝節目《Running Man》，最新一集的親吻遊戲環節，因遊走尺度邊緣，慘遭網友砲轟。韓國演員安恩真：「前輩的眼鏡跟帽子可以借我嗎？假裝碰到的感覺。」

演員安恩真為宣傳新戲《一吻爆炸》來到節目上。製作單位安排與劇名相同的親吻遊戲，要讓主持人梁世燦蒙眼接受親吻，再猜出親吻的人是誰。在隊友互相配合下，讓梁世燦完全猜不出來。雖然成功達成任務，但在節目上輪流親吻的環節，安恩真雖然害羞，還是親了梁世燦的手臂，沒想到卻被對方再次索吻，嚇得安恩真往後閃躲。

在新劇中假扮已婚女子、與男主角吻不停，讓觀眾看得心動不已，安恩真人氣也水漲船高。但此次在綜藝節目上的互動掀起爭議，節目設計挨批不妥當。近年來MeToo聲浪在韓國受到重視，藝人之間的互動尺度如何拿捏，再度引起討論。



