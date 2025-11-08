《RM》成員開心擁新歡曝喜訊 下秒被爆「未離婚」
Super Junior神童、徐章焄、申奇露在中天綜合台每週日晚間8點播出的《Running Man》，驚訝成員們互相毫不留情的吐槽，劉在錫、哈哈等人表示，這些鬥嘴都只是例行公事，劉在錫更是笑說：「下班的時候會是平躺著回去」，神童聽完覺得實在太厲害，因為大家從一開始錄製節目就火力全開。
本集節目以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後驚吐：「智孝還沒離婚」，瞬間變成灑狗血劇情；徐章焄飾演金鍾國的小兒子，一登場就跟金鍾國抱怨、頂嘴。當全部人站在一起時，身高207公分的徐章焄正中間顯得相當突兀，金鍾國不禁對著他說「你站中間，這樣畫面很像在罵髒話！」
《Running Man》成員們稱讚申奇露的貓臉長相很可愛，但徐章焄卻不太認同：「少胡說八道，她哪是貓臉！是水牛！」當聽到神童說徐章焄在綜藝裡算是金宇彬時，成員們則笑回太不像話。
遊戲過程，只要答錯就要被水槍洗禮，徐章焄逮到機會就一直朝池睿恩發射水槍，哈哈發現後笑虧徐章焄好像喜歡池睿恩，看似欺負她，但其實是在調情，徐章焄也趁機向池睿恩表白「我喜歡妳」，這突襲式的告白，讓以金宇彬為理想型男友的池睿恩頓時不知該如何回應。
徐章焄主持多個談話性節目，在《RM》宣傳新節目時忘了自己是來賓，插話到劉在錫忍不住問「怎麼能那麼多話？」申奇露為此提出「裝作沒聽見」的破解方法，結果在玩遊戲時，徐章焄遇到不公平想表達，大家卻都裝作沒聽見，他竟轉向跟製作單位抱怨，劉在錫便怪他為什麼不對著成員說，要一直跟製作單位講話，徐章焄語帶委屈地回「因為你們都不聽」。
錄影過程，徐章焄還突然消失不見，正當大家擔心時，哈哈建議要裝作正在玩遊戲，看他會有什麼反應，當徐章焄回到攝影棚，則假裝什麼都沒發生，悄悄坐回位置上，但劉在錫看到後大喊：「怎麼會在拍攝中突然跑進來，要出去的話就待在外面，要進來就早點回來呀！」金鐘國見狀建議徐章焄要好好道歉，他便直接在椅子上稍微低頭並說抱歉，金鍾國看到直呼「站起來好好道歉，你這小子」。《Running Man》每週日晚間8點在中天綜合台播出。
