RMT集團善舉！捐60個名額5年免費存臍帶血

台灣醫療科技展上，RMT集團宣布作公益，捐出60位5年免費臍帶血名額，再生緣細胞生技也請來患者現場分享回饋，患者王小弟是台灣首例因腦性麻痺接受自存臍帶血治療的個案，現在已經能清楚表達10個字，讓媽媽很欣慰，也讓到場見證的台灣隊長陳傑憲，相當感動。

腦麻患者王小弟媽媽：「他拉出來那一刻，我大聲的跟醫生喊說，我要留臍帶血。」當初關鍵的決定，讓兒子健康活到20歲，坐輪椅的王小弟因為車禍早產，出生後腦性麻痺，家長選擇接受自存臍帶血治療。腦麻患者王小弟媽媽：「可以從一個字，開始跟我說「要」，再兩個字「不要」，數到十個字的時候，我就說你好棒，你跟我講了十個字。」除了清楚表達需求，現在更能熟練操作電動輪椅，媽媽慶幸當初有保留臍帶血，母子一同出席台灣醫療科技展，提醒民眾細胞保存、再生醫療有多重要，獲得業者共鳴！

RMT集團總裁石原智博：「我決定捐贈六十位五年免費的，需要幫助的臍帶血儲存庫，我一直想要做的，不是很貴的醫療行為，我希望能做一個很普及的醫療，能讓大家都要用得到。」台灣隊長陳傑憲也出席送上簽名球當王小弟的成年禮，想起已經不在的爸爸媽媽，難免有遺憾。球星陳傑憲：「總裁在講的時候，我又開始想到那個，父母親離開的畫面，就覺得自己就是，太晚認識了（細胞技術）這件事情，你要愛你的家人，你必須要保護你的家人。」





再生緣細胞生技董事長何啟功：「當你證明說這件儲存的東西，在科技的實作之下，對它是有助益的，感受到這樣子的一個時機，（民眾）他們就會開始起心動念，有這個意願。」再生緣細胞生技公司在台25年，幫家庭尋找健康保障，母公司RMT集團宣布，醫療公益要雙軌並行。儲存臍帶血，已經不只是富裕家庭專利，透過更先進的醫療技術，未來也能幫助更多需要的人。

