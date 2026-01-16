《RO仙境傳說：世界之旅》15日正式公測！林依晨突發宣告「轉職」感性曝24年緣分

由 Gravity Game Vision 發行、GRAVITY 原廠製作的首款大世界 MMORPG 手機遊戲《RO仙境傳說：世界之旅》，15日正式在台上市。官方今（14）日舉辦上市記者會，邀請品牌代言人林依晨出席，並與 GRAVITY 集團董事長北村佳紀、Gravity Game Vision 總裁 Jin Kim 共同進行啟動儀式，正式對外宣布上市消息。

擔任遊戲代言人的林依晨，不但為《RO仙境傳說：世界之旅》拍攝了宣傳影片，14日也特地出席記者會，見證遊戲正式上市。林依晨與RO有著同年（2002年）出道的緣分，她感性表示，自己與《RO仙境傳說》同樣於 2002 年出道，至今已走過 24 年，憑藉揣摩著一個又一個的角色，在不同的劇本和人物中體驗人生，這一點與玩家們在普隆德拉廣場結交好友、一同探索副本展開冒險，這種全心投入、收穫成長的喜悅心情是相通的。



活動中，林依晨「轉職」話題成為全場焦點。她笑稱這次的轉職並非離開演藝圈，而是正式進入《RO仙境傳說：世界之旅》的冒險世界，化身為經典職業「服事」NPC，未來將在遊戲中陪伴玩家並肩冒險，成為旅途中最溫暖的存在。

RO仙境傳說：世界之旅即將上線。

GRAVITY 集團董事長北村佳紀於致詞中表示，集團始終以「透過遊戲為全球玩家帶來笑容與感動」為使命，並以成為世界第一的娛樂企業為目標。他指出，《RO仙境傳說：世界之旅》作為 RO 系列首款無縫大世界手機遊戲，是 IP 24 週年的重要進化里程碑，期盼新舊玩家都能親自體驗這個嶄新自由的冒險世界。

GRAVITY集團董事長北村佳紀。

Gravity Game Vision 總裁 Jin Kim 則表示，本作是回應玩家 24 年支持的「承諾之作」，以玩家為核心打造，希望帶來熟悉又創新的 RO 體驗。記者會現場也安排 Cosplay 走秀與小提琴演出，透過沉浸式的視聽呈現，提前帶領來賓走進奇幻的米德加茲大陸。

President of Gravity Game Vision, Jin Kim。

《RO仙境傳說：世界之旅》台港澳營運代表表示，本作在承襲原作核心玩法與經典要素的基礎上，革新打造「主城無縫大地圖」，並融入家園經營、擺攤交易、時裝DIY等多元玩法，強調團隊秉持「綠色減負」、「玩家共創」的開發理念，同步曝光了公測最新內容及首個資料片情報，希望無論是熟悉RO的老玩家們、還是新朋友都能感受《RO仙境傳說：世界之旅》帶來的全新魅力。

RO仙境傳說：世界之旅即將上線。

首發七大職業，極致戰鬥體驗

在玩法方面，《RO仙境傳說：世界之旅》承襲經典 RO 核心精神，全面革新打造「主城無縫大地圖」，並加入家園經營、擺攤交易、時裝 DIY 等多元系統，落實「綠色減負」、「玩家共創」的設計理念。

遊戲上市即開放七大職業，包括劍士、魔法師、商人、服事、刺客、弓箭手，以及全新職業「神槍手」，並完整復刻「193 攻速」的經典戰鬥手感。官方也預告，首個資料片將開放劍士與服事的二轉分支，十字軍與武僧將陸續登場。

RO仙境傳說：世界之旅即將上線。

降肝減課輕鬆探索大世界

探索體驗上，本作實現 RO 系列首見的無縫主城大世界，玩家可自由跳躍、探索城市角落。團隊同步推出安全精煉 +15、SSR 寵物 20 抽保底、無限免費洗點等友善機制，並保留原汁原味的交易與擺攤系統，打造公平自由的經濟環境。

此外，遊戲首度加入飛天坐騎系統，讓玩家能翱翔天際；經典結婚玩法也同步回歸，重現盛大婚禮與全城巡遊的感動時刻。每位玩家還可擁有專屬浮空島領地，自由打造個人家園。

資料片GVG遊戲畫面。

《RO仙境傳說：世界之旅》將於 1 月 15 日正式上線。為慶祝上市，官方將於西門町展開大規模宣傳，並同步舉辦社群抽獎活動；後續也將與清原推出期間限定聯名飲品，並預告重磅參展 2026 台北國際電玩展，邀請玩家一同展開全新的冒險旅程。





