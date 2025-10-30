RO又有新作！《RO仙境傳說：米德加茲戰記》11月7日先鋒測試開跑，遊戲玩法搶先看

由Gravity Game Vision 所發行的全新無職業MMORPG手遊《RO仙境傳說：米德加茲戰記》（代號：旅程）宣布將於2025年11月7日展開為期14天的首次付費先鋒測試。先鋒測試期間，所有儲值將會在未來正式開服時進行返還並且得到額外獎勵

（來源：Gravity Game官方提供）

RO宇宙首次的無職業設定

《RO仙境傳說：米德加茲戰記》是一款跳脫傳統RO設定同時保留了經典元素的MMORPG，在《RO仙境傳說：米德加茲戰記》的旅途中，冒險者將跳脫傳統的六大職業設定，以武器套裝為基礎（意即可使用技能將會與武器本身綁定），冒險者可以在馳騁普隆德拉大陸的同時，選擇在不同階段扮演不同的角色，並與其他冒險者們共同在不同的副本、深淵秘境中奮戰。

（來源：Gravity Game官方提供）

（來源：Gravity Game官方提供）

去蕪存菁，仙境傳說經典玩法悉數登場

《RO仙境傳說：米德加茲戰記》也引入了受到所有RO系列廣大冒險者們喜愛的玩法，跳脫傳統重度商業化的無商城制度之外，最經典的卡片收集、能夠一夕致富的交易行、自由創意打扮的外觀系統、富有挑戰性的副本以及秘境探險，當然身邊的魔物也將在你的收服之下與你一同冒險，成為你在普隆德拉大陸裡冒險的最佳寵物夥伴。此外，也不必擔心找不到熱心的冒險者幫助，《RO仙境傳說：米德加茲戰記》也提供了傭兵系統，在你孤立無助的時候隨時助你一臂之力，輕鬆通關當然不在話下！

（交易行系統）（來源：Gravity Game官方提供）

（卡片系統）（來源：Gravity Game官方提供）

（寵物系統）（來源：Gravity Game官方提供）

（外觀系統）（來源：Gravity Game官方提供）

（來源：Gravity Game官方提供）

（秘境&副本系統）（來源：Gravity Game官方提供）

（傭兵系統）（來源：Gravity Game官方提供）

和平or競技？野外PVP設定全新推出

不同以往，受到冒險者們追求的PVP玩法將不再僅限於GVG或KVM，在《RO仙境傳說：米德加茲戰記》的旅程當中，日常玩法也將變得有所不同，冒險者將可以自由穿梭選擇和平線或是競技線，在競技線的頻道當中，MVP掉落物品質更高、獎勵更好，同時在MVP被擊殺後變為可捕捉狀態時，可以直接獲得5星寵物，所以在競技線路，不僅要擊殺MVP，還要趕走其他的冒險者，可以說是風浪越大魚越貴呀！

《RO仙境傳說：米德加茲戰記》將於2025年11月7日開始首次付費測試，喜歡仙境傳說系列產品的冒險者們別錯過囉！

（來源：Gravity Game官方提供）

（來源：Gravity Game官方提供）

