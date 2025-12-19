Roblox大當機！系統顯示「錯誤代碼9007」全球數千名玩家崩潰

【緯來新聞網】線上遊戲平台Roblox於12月18日深夜發生全球性服務中斷，導致數千名用戶無法登入或順利遊玩，並持續數小時無法解決。根據網站Downdetector的資料顯示，這起當機事件波及北美、歐洲與亞洲等多個地區，用戶陸續回報網站無法載入、連不上伺服器，以及在遊戲進行中途斷線等問題。錯誤代碼9007則成為此次當機最常見的系統提示。

Roblox全球大當機。（圖／Roblox官網）

此次服務中斷的主要問題包括三大類：54的回報與網站功能異常有關，顯示許多用戶甚至無法打開Roblox平台；33是伺服器連線錯誤，影響用戶加入或持續連接遊戲；其餘13則是遊戲內斷線與無法正常進行遊戲等問題。

Roblox全球大當機。（圖／Roblox官網）

社群媒體也湧現大量用戶發文抱怨，部分玩家更提醒他人，在系統恢復之前避免進入遊戲，以免資料或遊戲進度遺失。截至目前，Roblox官方尚未發布任何正式說明，無法確認當機原因。雖然Roblox過往曾因伺服器過載或後端系統問題而出現服務中斷，但目前尚不清楚此次是否為類似狀況所致。

