Roborock 石頭科技 CES 2026 發表雙輪足式掃地機器人 Saros Rover，主打跨樓層清潔新體驗

Roborock 石頭科技在 CES 2026 展會上揭曉新一代清潔產品布局，重點放在掃地機器人與洗地機兩大類型。其中，首次亮相的 Saros Rover 掃地機器人，因採用少見的雙輪足設計而成為現場焦點，也讓掃地機器人如何面對樓梯與複雜地形，有了不同以往的想像。

Saros Rover 採用所謂的雙輪足架構，輪組本身可延展並調整高度，行進方式更接近人類步行。這樣的設計讓機器人在遇到門檻、斜坡，甚至樓梯時，仍能維持機身平衡，並逐階完成清掃動作。Roborock 表示，這項設計搭配 AI 演算法、動作感測器與 3D 空間規劃系統，能即時判斷環境變化，調整輪足行為，讓清掃路徑更穩定，也減少卡關的情況。

從實際應用角度來看，這類能跨樓層移動的掃地機器人，明顯是鎖定透天厝或複層住宅族群。過去掃地機器人大多侷限在單一樓層，使用者仍需自行搬動設備，Saros Rover 試圖解決的正是這個長期存在的使用痛點。

除了 Saros Rover，Roborock 也同步發表 Saros 20 與 Saros 20 Sonic 兩款旗艦掃地機器人。兩款產品延續 Saros 系列設定，主打複雜地形通行與低矮空間清潔能力。Saros 20 搭載新版 StarSight 星陣導航避障系統，能辨識超過 200 種居家物品，並結合可變升降底盤設計，遇到門檻時可自動抬升機身，跨越最高 4.5 + 4 公分的雙層高度。

Saros 20 Sonic 則進一步強化機身設計，透過 RetractSense 智慧升降 LDS 導航系統，將高度壓低至 7.98 公分，讓掃地機器人能進入沙發與床底等過去較難觸及的空間。拖地部分採用新一代震動拖布系統，透過高頻震動提升貼地效果，讓日常清潔更到位。

在清掃效能上，這兩款機型皆搭載 35,000 Pa 吸力，並搭配高溫自清潔基座，能以最高 100°C 熱水進行清洗，減少使用者後續清理與維護的負擔。從規格配置來看，Roborock 仍持續朝向「減少人力介入」的方向發展。

洗地機方面，Roborock 於展會中同步展示 F25 ACE Pro 泡沫洗地機，並宣布已於台灣上市。這款產品主打泡沫洗地技術，透過少量清潔液產生大量細緻泡沫，用來分解油污與食物殘渣，同時結合高吸力與自動高溫清洗、烘乾底座，鎖定希望一次完成濕拖與清潔保養的家庭族群。

