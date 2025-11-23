石頭科技F25 Ultra實測：蒸氣＋熱水雙效洗地，還原赤腳自在的地板

對多數家庭來說，地板清潔的困擾往往不在灰塵，而是在「踩得出來的黏膩感」。日常掃拖可能解決了看得見的髒污，但遇到廚房油漬、孩子打翻的果汁，或是汗腳與濕氣留下的地板黏感，單靠掃地機器人或手持吸塵器往往不夠。

▲石頭科技F25 Ultra

這次實際體驗石頭科技F25 Ultra，才真切感受到什麼叫做「清潔到踩得出來的乾淨」。

單一工具的侷限

多數家庭清潔工具通常只有一、兩種：

• 掃地機器人 (例如筆者家使用的Ecovacs DEEBOT X8 Pro omni)：每天例行掃地、拖地，對灰塵、毛髮或日常零碎污垢都能輕鬆應對，但對黏膩油污，往往只是「擦過去」，拖完地還是踩得出一層油膜，因此更適合針對一般情況維持地面清潔。

• 手持吸塵器 (例如筆者目前使用的Dyson V12s Detect Slim Submarine)：靈活方便，能清理沙發縫隙、樓梯、桌下或小範圍掉落的食物碎屑，但大面積黏膩污漬仍需要人工再拖地處理。

因此，很多家庭即便每天清掃，地板踩起來仍可能黏膩、不舒適。F25 Ultra的蒸氣＋熱水雙效清潔系統，正好補上這個缺口，讓地板從「看起來乾淨」升級到「踩起來舒爽」。

▲科技化的居家清潔工具：掃拖機器人、手持無線吸塵器，以及本次著重介紹的洗地機

VaporFlow蒸氣＋WaveFlow熱洗：深層清潔的直觀感受

F25 Ultra的核心技術包括VaporFlow高溫蒸氣與 WaveFlow高溫活水拖：

• 150°C蒸氣：快速軟化乾掉的果汁、醬料或鞋底帶入的泥漬，即便是乾硬污漬也能輕鬆帶走。高溫蒸氣同時具有殺菌除蟎功能，可達99.9999%除菌率，對有小孩爬行、玩耍的家庭更安心。

• 86°C活水熱拖：熱水拖地的效果非常直觀。廚房常見的油膜、客廳潮濕後的黏感，透過高溫活水滲透後更容易清除，拖地時有明顯「刷洗感」，地板拖完後赤腳踩上去乾爽舒適，不再有黏膩殘留。

實測中，蒸氣先軟化頑垢，熱水再深入清潔，兩者搭配讓清潔效率大幅提升，不必反覆拖地，也讓整個清潔過程更省時省力。

▲拖地機整體使用感受就像是會「牽著你走」的拖把，但仍可略施小立即可改變清潔方向，甚至也能做到來回拖地擦拭效果

▲可180度平躺設計，更可讓洗地機深入沙發底下，清潔平常難以清掃的地面

▲F25 Ultra水箱可額外放入合適的清潔劑，藉此加強地面清潔效果，但建議配合使用專用清潔劑，比較不會傷害洗地機內部管道

▲洗地機本身採方正接觸面設計，方便深入牆角邊緣，同時也能透過後方滾輪輔助移動，讓使用過程不會覺得費力

▲實際操作介面就只有位於中間的開關、上方的清掃模式切換，以及底部可在放至於充電座時進行自動清潔的按鍵

▲清掃模式區分自動、蒸氣、熱水，以及吸水四種情境，藉此對應不同清襖需求

日常操作的便利性

除了清潔力，F25 Ultra 在使用便利性上也表現不錯：

• 毛髮零纏繞滾刷：家裡有寵物或長髮，不再需要每次清掃後手動拆刷，保持拖地效率。

▲F25 Ultra底部結構，採滾刷在前、機體方正設計，並且加上防止毛髮纏繞設計，讓清潔地面可以更有效率

▲滾刷可以輕易拆卸、清潔

• 易拆洗水箱與模組：水箱和污水箱設計直觀，拆裝簡單，清洗時不需要額外工具，對忙碌家庭非常友善。

▲水箱可以輕易拆卸

▲污水箱同樣可以輕易拆卸，建議每次清潔地面之後，可以將其拆卸、傾倒污水，避免長時間放置發生臭味

▲傾倒污水時，同時也能將洗地機清潔過程吸附毛髮一併作清潔

• App智慧監控：可以透過手機查看清掃進度、水量及耗材狀態，即使不在家也能掌握機器運作情況。

▲透過Roborock App即可確認F25 Ultra狀態，包含充電進度，或是設定清潔方式，另外也能安排充電時是否同時自動清潔

▲透過App也能針對不同清潔模式調整吸力及拖地水量，甚至也能調整洗地機輔助力道

• 自動清洗與烘乾：拖完地後，F25 Ultra能以蒸氣清洗滾刷，再用95°C高溫熱風烘乾，有效防止異味與霉菌滋生。這項功能對有寵物的家庭尤其實用，避免毛髮和污水殘留造成異味。

▲充電座除了作為補充電量、放置功能，本身也能輔助洗地機進行清洗、烘乾，避免滾刷產生異味或發霉

這些設計讓打掃流程從開始到收尾都更省心，使用體驗也更貼近日常家庭生活。

分工協作：掃地機器人＋手持吸塵器＋F25 Ultra

從居家使用角度來看，F25 Ultra 最適合扮演「深度清潔最後一步」：

• 掃地機器人：負責日常灰塵、毛髮與小範圍污垢維持整潔。

• 手持吸塵器：應付沙發縫隙、樓梯或家具底下的死角與小型碎屑，甚至以更具機動性形式清掃突發髒污情況。

• F25 Ultra：處理頑固污漬、油膜和踩起來黏膩的地板，真正讓地板恢復赤腳可行走的舒適感。

這樣的分工不僅讓清潔更完整，也大幅降低日常拖地的頻率與勞力負擔。

實測心得：赤腳感受才是關鍵

實際使用F25 Ultra時，最令人印象深刻的是「赤腳踩地的感受」。以前即便拖過地板，踩上去還是會有油膜或潮濕黏感；而F25 Ultra拖完後，地板摸起來乾爽，踩上去舒適完全沒有黏膩感。

毛髮零纏繞與易拆洗設計，也大幅降低使用摩擦，家中有貓狗的家庭不必每次打掃後再清理滾刷。App監控與自動清洗功能，更讓收工後的保養變得輕鬆，完全不用擔心異味或霉菌滋生。

結語：地板清潔的最後一哩路

對多數家庭而言，掃地機器人和手持吸塵器已能維持日常整潔，但對於真正赤腳舒適的地板，單靠它們往往不足。F25 Ultra透過蒸氣＋熱水雙效拖地，結合零纏繞、易拆洗與自動清潔，補齊了這最後一哩的清潔需求。

日常清掃最理想的組合是：掃地機器人負責例行清理，手持吸塵器應對角落與小範圍，以及更機動性的清潔需求，而F25 Ultra擔任「深度洗地」的關鍵角色，讓地板真正乾淨、不黏腳，居家環境也更衛生舒適。

總體而言，F25 Ultra不只是拖地機器，而是針對家庭日常痛點設計的「深層清潔利器」，對於想維持赤腳自在走動、避免黏膩感和異味的家庭來說，確實值得投資。

▲嚴格說起來，目前居家環境最好還是同時準備掃拖機器人、手持吸塵器與洗地機三樣設備，藉此對應不同地面清潔需求

