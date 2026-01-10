石頭科技發表能爬樓梯的「雙輪足」掃地機器人Saros Rover，Saros 20系列越障能力再提升

此次CES 2026期間，石頭科技 (Roborock) 展示了對未來居家清潔的全新想像。除了宣佈與傳奇足球俱樂部皇家馬德里 (Real Madrid) 展開跨界合作，更發表了具備劃時代意義的全球首款「雙輪足」掃地機器人Saros Rover，以及全面升級的Saros 20系列旗艦機種與F25 ACE Pro洗地機，試圖用更強大的越障能力與AI技術，解決複雜居家環境的清潔痛點。

Saros Rover：打破平面限制，會爬樓梯的機器人

今年石頭科技推出名為Saros Rover的概念新品，成為業界首款採用「雙輪足架構」 (Wheel-Leg Architecture)的掃地機器人。

不同於傳統掃地機僅能在平面移動，Saros Rover設計模擬了生物的輪足運動方式，具備可延展與抬升的機械雙足，不僅能進行小幅度的跳躍、靈活轉向，更重要的是具備「爬樓梯」的能力。

透過AI演算法、動作感測器與3D空間規劃技術，Saros Rover能在上下樓的過程中逐階完成清掃，並且在斜坡或高門檻等複雜地形保持機身水平與穩定。這項技術若正式量產，將徹底解決透天厝或多樓層住戶需人工搬運機器的痛點。

Saros 20系列：吸力飆升35000 Pa，針對地形特化、越障能力再次提升

在即將上市的旗艦產品線，石頭科技推出Saros 20與Saros 20 Sonic雙旗艦掃拖機器人，兩者均搭載驚人的35000 Pa HyperForce強勁吸力，以及支援100°C雙向熱水清洗的RockDock全能基座，但在功能定位上略有不同：

• Saros 20：強調極致的越障能力，搭載升級版StarSight星陣導航避障系統2.0，可辨識超過200種物品。配合AdaptiLift智慧升降底盤3.0設計，當偵測到門檻時，可透過主輪與輔助輪協同抬升，最高能跨越4.5+4公分的雙層門檻，大幅提升了清潔覆蓋率。

• Saros 20 Sonic：鎖定低矮空間清潔，導入RetractSense智慧升降LDS導航系統，讓機身厚度壓縮至7.98公分，能輕鬆鑽入沙發與床底。此外，其配備VibraRise 5.0拖地系統，透過每分鐘4000次的高頻震動與可伸縮聲波拖布，強化頑垢清除效果。

F25 ACE Pro：泡沫洗地技術，台灣同步上市

除了掃地機器人，石頭科技也同步展出了泡沫洗地旗艦機F25 ACE Pro，更宣佈將自本週起於台灣市場開賣。

F25 ACE Pro首度導入JetFoaming超微能量泡沫洗技術，能將1毫升的清潔液轉化為1.67億個綿密泡沫，藉此更有效地分解油垢與食物殘渣。規格上，吸力提升至25000 Pa，水箱容量較前代增加35%，並且具備JawScrapers雙重鯊齒零纏繞設計與95°C高溫自清潔烘乾功能。

攜手皇家馬德里，定義「真正的智慧清潔」

在品牌策略方面，石頭科技正式宣佈成為皇家馬德里足球俱樂部的全球官方合作夥伴。石頭科技表示，皇馬在球場上對卓越與紀律的追求，與品牌致力於技術創新、打造「Real Smart Cleaning」的理念不謀而合。雙方將在2026年展開一系列行銷合作，將智慧清潔科技推廣至全球更多家庭。

