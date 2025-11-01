Robot Swing奪金音最佳樂團獎 (圖)

前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，反成了兩人感情變冷的主因，她也道歉，這些都不該是與王子有逾矩關係的理由。律師王至德發文解析影片，直呼「這個影片之後，預期會有大量的女性網友倒向粿粿。」

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前