以掃地機器人、洗地機等清潔家電聞名的追覓 (Dreame)，似乎真的要跨界做手機了。稍早消息指稱，追覓首款智慧型手機「Dreame Smartphone E1」 (型號W5110) 已經悄悄通過歐盟能效標籤認證，甚至連用戶手冊都一併流出。

掃地機器人也做手機？追覓首款手機Dreame E1歐盟規格曝光：億級畫素、3.5mm耳機孔

這款手機的規格定位看起來相當「微妙」，既有高畫素鏡頭，卻又保留了許多復古元素。

規格曝光：中階定位，居然有「裝飾鏡頭」？

根據流出的文件顯示，Dreame E1的硬體配置如下：

• 螢幕：6.67吋AMOLED面板，支援螢幕下指紋辨識。

• 相機：後置採1.08億畫素廣角鏡頭 + 200萬畫素景深 + 200萬畫素微距，前置則採用5000萬畫素視訊鏡頭。

• 電池與充電：5000mAh大容量電池，支援33W有線充電。

• 連接與擴充：支援5G連網、NFC，採用三選二卡槽 (雙Nano-SIM或SIM + microSD)，具備IP64防塵防水設計。

• 復古情懷：保留3.5mm耳機孔。

有趣的是，說明書中誠實地標註還有一顆「裝飾性鏡頭」 (Decorative lens)，這通常是中低階ODM機種為了維持外觀對稱或模仿多鏡頭設計常見的作法。

值得玩味的是，雖然歐盟能效標籤將電池標示為「用戶可自行更換」，但用戶手冊卻寫著「請勿嘗試自行取出電池」，這可能是為了應對歐盟新法規而在設計上做的過渡妥協。

從「天文攝影」到「中階機」，追覓的落差？

今年9月，追覓曾高調預熱首款手機Dreame Space，當時主打「天文級」影像系統，宣稱在光害嚴重的城市也能拍星雲，甚至喊出「人車家宇宙萬物」的生態口號。

但這次曝光的E1，從規格來看卻非那款主打天文攝影的旗艦機，更像是一款走量的中階入門產品，或者是為了測試海外通路水溫的試金石。

分析觀點：在擁擠的 1% 賽道中，尋找 99% 的可能性？

追覓創辦人俞浩曾提出著名的創業哲學：「尋找99%的空白市場，不投入擁擠的1%賽道」。他認為與其在紅海中廝殺，不如用技術換取新的藍海 (例如將高速馬達技術應用在吸塵器與吹風機)。

不過，智慧型手機市場早已是公認「最擁擠的1%」，包含蘋果、三星、小米等競爭者林立。追覓選在此時切入，看似違背了創辦人的原則，但筆者認為可以從以下三個角度解讀：

• 醉翁之意不在「賣手機」，而在「超級遙控器」：隨著追覓的產品線從掃地機擴展到割草機器人、泳池機器人，甚至是仿生四足機器人，單靠一個App的黏著度或許不夠。推出自有品牌手機，可能是為了打造一個專屬的硬體控制中樞 (Hub)。就像Sony為了推廣自家技術而做Xperia手機，追覓E1可能會與自家家電有深度的UWB (超寬頻) 或AI連動功能，成為高階家電的「最佳配件」。

• 鎖定極致利基市場 (Niche Market)：如果回看9月預告的「天文攝影」手機，這或許才是俞浩口中的「99%空白」。目前主流手機雖然能拍月亮，但針對深空攝影(Deep Sky)的專用設備仍屬小眾且昂貴。如果追覓能利用其在光學與演算法的技術，推出一款「專門拍星星」的手機，那它就不是在跟iPhone比日常體驗，而是在跟望遠鏡搶生意，至於E1可能是大戰前的煙霧彈，或是針對不同市場的策略機種。

• 海外通路的綑綁戰略：追覓在歐洲市場的市佔率相當高。這次E1先在歐盟曝光，很可能不是為了單獨販售，而是作為高階掃地機器人 (如X40 Ultra等旗艦款)的贈品或綑綁銷售包。用一款成本可控的ODM手機來提升高單價家電的銷量，這在商業邏輯上是完全說得通的。

總結來說，追覓做手機，大概率不是為了要成為下一個小米，而是為了保護、延伸其核心的清潔機器人帝國。至於那顆「裝飾鏡頭」能不能被消費者接受，就看最終的定價策略了。

