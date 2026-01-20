Rockstar North總部驚傳爆炸，官方聲明《GTA6》開發進度未受影響

Rockstar Games 旗下子公司 Rockstar North，從 1997 年開始就主要負責《GTA》（俠盜獵車手）系列的開發。然而不久前，Rockstar North 位於蘇格蘭愛丁堡的總部大樓，傳出鍋爐爆炸的事故，事後相關單位證實沒有任何人員傷亡，Rockstar 官方也確認遊戲開發沒有受到影響。

發生爆炸，但大家都平安無事。（圖源：Getty Images）

根據外媒 Bno News 報導，蘇格蘭消防隊在當地時間星期二上午 接獲通報，位於 Holyrood Road 的 Barclay House 建築發生爆炸。據悉該意外是大樓地下室的一處鍋爐發生輕微爆炸，但並未造成嚴重災情。相關單位隨後證實，該起事件並無任何人員傷亡，不需要進行大規模的疏散行動，消防隊員在確認現場安全後，下午 1 點左右就離開現場。

而針對外界擔心這起意外是否會影響到開發中的《GTA6》，Rockstar Games 官方也將向媒體聲明，這次的小意外確定不會對遊戲的開發造成任何延誤，每一個員工都平安，工作室依然正常運作當中。