RODY跳跳馬迎新春 秀泰生活「金馬舞吉」4千份紅包+抽 iPhone 17 搶攻年節商機

聯名國際級知名IP RODY 跳跳馬，秀泰生活以「金馬舞吉」為題，用超萌的馬兒形象，將秀泰生活樹林、台中文心、台中站前、嘉義、台東館內化身 RODY跳跳馬樂園。

2026 超萌走春景點！聯名國際級知名IP RODY 跳跳馬，秀泰生活馬年以「金馬舞吉」為題，從1月起用超萌馬兒形象妝點秀泰生活樹林、台中文心、台中站前、嘉義店，讓館內化身 RODY跳跳馬樂園，打造富年味的迎春地標。不只如此，全台準備4千份開運紅包，凡參加「點點奔紅運」好禮雙重抽活動，就有機會抽到品牌優惠與iPhone 17 ，本次單筆消費滿 1,500 元有機會獲得RODY聯名「立馬有錢紅包袋」或「丙午新年曆」，或是當日累積滿 3,000 元能再把「RODY 開運資料夾」帶回家，快來秀泰與 RODY 一起熱鬧過好年！

秀泰生活呼應馬年意象自 1 月 15 日起，全台巡迴「RODY 賽馬樂」孩童趣味競賽以及「RODY 同樂會」人偶見面，獲得廣大好評，趁著寒假讓小朋友沉浸在角色的歡樂氛圍中，與巨型RODY跳跳馬近距離互動與合影留念，趣味競賽表現最佳前3名，還可以將全新RODY跳跳馬帶回家。

瓦城歡聚盛宴10人套餐9,300元。

令各界期盼的樹林店2F換新裝，八大新櫃2月將強勢登場，首推話題JINS聯名吉伊卡哇鏡框2,980元，與ABC MART的adidas慢跑鞋特價1,490元起；人氣女裝優惠齊發，POLY LULU開幕首兩周假日褲款買一送一，限量百件；OB嚴選全館5折起；HARPER滿額2,500元現折300元；CHECK 2 CHECK 2/2-2/9開幕慶，買石墨晞羽絨外套送超導Q圓領發熱衣，用全新商品引爆開春時尚買氣。

森森燒肉厚切Prime霜降牛套餐原2,830元、雙人套餐加碼升級三人套餐4,230元。

年底除舊佈新 一站式購足年節所需

隨著農曆春節將至，各地採買與休閒需求湧現，秀泰生活提早針對年前「除舊佈新」與「返鄉送禮」剛性需求，主打「提早迎新、輕鬆備年」整合館內各大品牌資源，從居家清潔、美型家電、潮流服飾到各類伴手禮盒，推出一站式購足優惠，各分店亦依據在地特色推出限定內容，以文心店與樹林店為例，針對家庭客群祭出多款迎新好物，以及年節餐點預購與超值福袋組合，讓現代忙碌的家庭也輕鬆搞定過年大小事。

秀泰會員獨家4,000 份紅包與 iPhone 17 大放送

秀泰生活「金馬舞吉」系列活動慶賀春節，即日起至2/4消費滿額贈聯名RODY跳跳馬的新年曆、資料夾及開運紅包。

為回饋秀泰會員長期支持，即日起至3月初推出「點點奔紅運」數位抽獎活動，符合秀泰會員資格，用5點會員點數即可參加，全台準備 4,000 份品牌優惠開運小紅包，最大獎更將送出話題十足的 iPhone 17（256GB），讓民眾在逛街消費之餘，也能沾喜氣、討個好彩頭，在歡笑與祝福中一同迎接充滿活力的馬年春節。