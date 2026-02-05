ROG科普漫畫 點亮孩子科技夢

華碩旗下品牌ROG推出了一本全新的科普教育漫畫，叫做《ROG OMNI無懼特攻》，有鑑於AI和科技對於小朋友來說過於生硬且陌生，但是其實我們的生活已經和科技緊緊相關，所以希望藉由這本書鼓勵小朋友們有更多創造力。而華碩文教基金會執行長魏杏娟也想到靜思閱讀書軒，就是在全台300多所校園提供孩子閱讀的空間，於是也決定捐贈400本漫畫給靜思閱讀書軒。

華碩文教基金會執行長 魏杏娟：「希望能夠透過閱讀，帶領孩子 去探險世界，開啟他智慧的光。」

一頁頁彩色漫畫深得孩子們的歡迎，這是華碩最新推出的科普教育漫畫，ROG OMNI無懼特攻。

華碩文教基金會執行長 魏杏娟：「這是一本結合科技，跟AI還有很多資訊的，一些教育意義的書，我們也希望說透過這一本(漫畫)，能夠給孩子們 創造他自己，很勇敢 很不害怕，而且勇於創新的能力。」

看到這本漫畫，華碩文教基金會執行長魏杏娟馬上就想到，遍布全台355所校園的靜思閱讀書軒，希望能夠透過捐書，豐富學生的科學素養。

靜思書軒營運長 蔡青兒：「因為我們每年都要去補書，所以我們就會把這樣一本書，補上去，讓大家能夠在架上看得到，因為我們都是很勵志，但這個勵志很廣，有心靈勵志 有科技的勵志，有人文的勵志，所以我覺得很值得分享。」

時代推進下，我們的生活和科技已密不可分，華碩捐出400本漫畫，希望作為橋梁，讓AI教育更貼近孩子的心。

