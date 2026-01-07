ROG 與 Xreal 推出 R1 AR 遊戲眼鏡 主打可變式虛擬螢幕與輕量化設計

華碩旗下的 ROG 最近和 AR 裝置品牌 Xreal 一起推出 R1 AR 遊戲眼鏡，這次並不是單純把手機或筆電的畫面投影到眼前，而是主打能把遊戲內容「放進現實空間」的使用方式。發表會上，華碩特別強調這款產品希望讓玩家從固定在螢幕前的模式解放，改成像戴墨鏡一樣的體驗，不需要占空間，也能帶著走。

R1 的外型看起來和一般太陽眼鏡相似，重量比許多 VR 頭戴式裝置輕很多，主要原因是它採用真實透視的 AR 設計，而不是把視野封住。使用者戴上眼鏡後，可以直接看到周遭環境，再把遊戲畫面以虛擬方式疊在視野中央，感覺很像在房間裡「掛了一塊看不見的虛擬螢幕」。由於畫面不會完全佔滿視野，也比較不會有隔絕感，長時間配戴的壓力也比 VR 小。

廣告 廣告

R1 內建專用 AR 顯示模組，畫面解析度為 1080p，更新率最高 90 Hz。這個更新率在目前的 AR 裝置裡算是偏高，同時也能配合快速移動的遊戲內容。為了提升立體效果，眼鏡採用可變式深度呈現技術，會依照使用者的視線與頭部動作調整畫面的位置和大小，讓遊戲物件看起來不只是貼在鏡片上，而是像真的浮在前方。

連線方式方面，R1 支援 USB-C 和藍牙兩種方式，因此無論是接 ROG Ally、PC、手機或其他支援 USB-C 顯示輸出的裝置端，都能把畫面送進眼鏡裡。眼鏡本身也有小型揚聲器，音量雖然不至於像大耳機那樣包覆，但夠應付一般遊戲需求，必要時也能外接藍牙耳機或有線耳機，讓聲音體驗完整一些。

在發表會現場，華碩展示幾款已經適配 AR 介面的遊戲實機。像動作遊戲、射擊遊戲等類型都能把操作選單、血量或地圖放在虛擬空間邊緣，遊戲主畫面則固定在正前方某個位置。玩家轉頭時，不會把畫面甩開，而是像在看一塊固定在空中的透明螢幕，操作起來比 VR 那種滿版沉浸式畫面更輕鬆。這種呈現方式對於需要快速反應的遊戲比較實用，也比較不會頭暈。

從近年科技產業的趨勢來看，AR 眼鏡正嘗試從「工程展示品」往「日常用品」進化。以前大家對 AR 的印象多半是工業用途、維修指引，或是限定遊戲示範。但近兩年，包括 Apple、Meta、Xreal 等廠商都在強化輕量化與顯示技術，希望讓 AR 變成能日常使用的設備。而 ROG 這次切入「遊戲」這塊，也算是 Taiwan 品牌在 AR 領域的一步新嘗試。

不過 AR 眼鏡要走入大眾市場還有不少挑戰，例如配戴舒適度、視覺壓力、亮度在戶外的可視度，以及遊戲內容是否足夠。雖然 R1 強調重量更輕、散熱更好，但實際使用多久會不會疲勞，以及不同人臉型是否都能舒服配戴，還要等上市後更多使用者分享。

華碩目前尚未公布台灣上市時程與售價。不過依照過去 ROG 與 Xreal 的產品策略，可能會先從國外市場開始，再依需求調整在台引進的時間。對於長時間盯著螢幕會疲勞的玩家來說，R1 提供了一種不用搬大螢幕、也不需要 VR 頭盔的新選擇。至於它會不會成為新的遊戲型態，或只是一陣風潮，還得看後續的內容生態能不能跟上。

更多3C資訊

2025 超主觀最強手機評選！拍照王、AI 王、摺疊王一次看！

小米 17 Ultra 2 億連續光學變焦、LOFIC 主鏡頭一次解析