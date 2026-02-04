Roger Vivier以赤馬賀年 馬術元素飾扣的限定務必手刀搶

Viv’ on the Run馬年水晶扣飾CNY限定款。NT$59,900（迪生提供）

Roger Vivier為2026農曆新年推出的全新馬年限定系列，以象徵活力、勇氣與前行力量的祥瑞赤馬為靈感，將東方節慶意涵轉化為品牌標誌性的設計語彙。馬術元素飾扣是本次限定系列的視覺核心，貫穿在每一樣限定單品中。

創意總監Gherardo Felloni從赤馬年所承載的祝福寓意出發，讓象徵喜慶的紅色成為系列中的視覺亮點，馬術元素飾扣出現在每一樣作品中，透過細膩工藝與摩登輪廓，展現在全新Viv’ Zag休閒鞋、飾有經典Pilgrim鑽扣的CNY Pilgrim Pocket包款，以及以馬蹄鐵為靈感的水晶珍珠髮夾與髮箍。

廣告 廣告

Viv’ Zag多彩拼接科技布料水晶扣休閒鞋。NT$49,600（迪生提供）

CNY Pilgrim Pocket馬年限定包款。NT$75,600（迪生提供）

馬年限定馬蹄鐵水晶珍珠髮箍。NT$23,600（迪生提供）

CNY限定馬蹄鐵水晶珍珠耳環。NT$16,900（迪生提供）

從鞋履、包款到精緻配飾，如同低調而優雅的幸運符號，輔以深紅、鎏金與柔和中性色調交織，讓這些節慶單品不僅適合新春時節，也能自然融入日常穿搭。

更多鏡週刊報導

泰建築師速寫雜亂讓你更懂曼谷 《絕廟騙局》視覺藝術家將泰國壁畫融入當代

以為只是感冒！大S日本高燒「泡溫泉加速惡化」 心臟病發魂斷保母車...搶救14小時無效

泰政治金童皮塔大選當天即刻來台 名作家威拉蓬將與吳明益書展對談