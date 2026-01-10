在AR領域耕耘許久的Rokid，於今年的CES 2026展會上做了一個顯著的策略轉向。不同於以往強調視覺顯示的AR眼鏡產品，Rokid此次揭曉了名為「Style」的全新產品線——一款完全移除顯示螢幕、專注於AI語音互動與影像紀錄的智慧眼鏡，試圖以更輕量化的設計挑戰Meta Ray-Ban在市場上的地位。

Rokid發表無螢幕AI智慧眼鏡「Style」，僅38.5公克重、支援多種LLM模型、強調全天候配戴舒適感

回歸眼鏡本質：無螢幕、輕量化、可加裝度數鏡片

Rokid Style的核心設計理念在於「全天候配戴」。為了達成此目標，Rokid大膽移除了光學顯示模組，讓整副眼鏡的重量大幅降低至38.5公克，比起自家先前具備顯示功能的產品更為輕巧。

在外觀設計上，Style採用了超薄鏡片並搭配防刮塗層，鏡框提供兩種顏色選擇。值得一提的是，Rokid特別強調了對視力矯正使用者的友善度，Style能夠依照使用者的視力搭配可額外加裝的度數鏡片，同時也提供多種顏色的變色鏡片選擇，讓科技產品更貼近一般眼鏡的穿搭屬性。

雙晶片架構與開放式AI生態

在硬體規格方面，Rokid Style採用了特殊的雙晶片架構來平衡效能與功耗。內部搭載一顆NXP RT600晶片負責處理低功耗、全時待命 (Always-on) 等運作，而較繁重的AI運算與影像處理工作則交由Qualcomm AR1平台負責。官方宣稱，這樣的配置能讓Style 在一般使用情境下達到長達12小時的電池續航力。

軟體應用則是Style的另一大亮點。不同於部分競品鎖定單一AI模型，Rokid則是以開放架構，讓Style支援多種AI模型，包括OpenAI的ChatGPT、Google Gemini，或是中國市場的DeepSeek，另外也能使用Google Maps等地圖導航，以及微軟等業者提供AI翻譯功能，藉此強化智慧眼鏡日常實用性。

瞄準創作者需求：4K錄影與長時紀錄

針對影像創作需求，Rokid Style前方配置一顆搭載Sony感光元件的1200萬畫素鏡頭，支援4K畫質錄影。為了適應不同的社群平台需求，使用者可選擇三種不同的錄影比例。

Rokid更特別點出，Style支援最長10分鐘的連續錄影功能，這一點直接與Meta Ray-Ban最長僅3分鐘的錄影限制形成明顯對比，試圖吸引需要長時間紀錄生活或創作內容的用戶。

同場加映：充電配件

Rokid在現場也展示對應旗下眼鏡產品的充電配件，可透過小巧的充電電池以磁吸方式吸附在眼鏡充電接點上，即便使用者配戴時也不會造成困擾，同時也能延長眼鏡電力時間。

不過，目前此款配件還在作最後調整，但預期接下來也會在市場銷售，只是目前尚未確認具體售價。

上市資訊

目前Rokid Style已經開放預訂，僅需支付1美元訂金，預計於1月19日在全球正式發售。建議售價為300美元。此外，Rokid也展現了企業社會責任，宣佈針對視障用戶購買該產品將提供20美元的補貼。

