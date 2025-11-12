Rolex推出全新配飾系列！勞力士座鐘、袖釦...10款新作售價一覽
在鐘錶市場出現衰退的情景下，Rolex的名錶霸主地位始終無可撼動，去年營收佔據了整體市場約32%份額，市場成績不妨礙勞力士持續出招，近期接續宣布李奧納多狄卡皮歐、千黛亞接下代言，日前在官網默默上架Rolex全新配飾系列，同樣引起廣泛討論！配飾系列目前推出一款「放大版錶款」水鬼日期窗座鐘，以及以皇冠、指針、三角坑紋經典元素呈現的袖扣共九款，細節設計延續經典腕錶元素，讓錶迷們心動不已，生活用品也準備「直上勞」了嗎？以下帶你一探亮點。
Rolex配飾01：座鐘
勞力士座鐘設計靈感忠於Submariner Date腕錶，可顯示時分及日期，其外圈為60分鐘刻度一體成型Cerachrom字圈，刻度指針有Chromalight藍色夜光顯示。座鐘外殼為精鋼材質，設於環形底座上，可隨各種方位調整。座鐘搭載石英機芯，並配備萬年曆功能——此裝置能區分28天、30天或31天月份，及29天的閏年二月，甚或閏年以外的特殊情況。僅在勞力士授權單品牌銷售點販售。
Rolex配飾02：皇冠袖扣
品牌Logo躍上全新袖扣，五角皇冠標誌有18K黃金、永恆玫瑰金、以及白金三種材質變化，精緻小巧卻一眼即辨，不論是自用或送禮皆宜，推薦給細節控如你。
Rolex配飾03： 指針袖扣
指針袖扣造型源自勞力士專業錶款時針的圓盤設計，另外一項特點是採用與勞力士腕錶Chromalight夜光顯示相同的夜光物料。三種材質選擇：18K黃金、永恆玫瑰金、以及白金。
Rolex配飾04： 三角坑紋袖扣
三角坑紋是什麼？部分勞力士錶款錶圈有向下凹槽的刻紋裝飾，是品牌一大特色，有趣的是，它最開始是為了幫助錶殼外圈、中層、底蓋能順利且旋緊在一起所研發的特殊機置，隨著時間演變成為Rolex設計巧思，如今18K黃金與綠色陶瓷、永恆玫瑰金與黑色陶瓷、以及白金與藍色陶瓷袖扣的外圈點綴。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
