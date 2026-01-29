Rosé大方談戀愛史！曾戴假髮扮阿嬤躲狗仔 自爆被前任PUA

BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）近日接受美國網路節目專訪，大方分享戀愛史。翻攝Call Her Daddy YouTube



南韓天團BLACKPINK成員Rosé（卜彩英）以一首〈APT.〉紅遍全球，近日登上美國知名網路節目《Call Her Daddy》大談戀愛史。Rosé說，她成名之後仍嚮往像普通人一樣約會談戀愛，為了避開狗仔偷拍，甚至戴假髮扮成「阿嬤」掩人耳目。她也坦言，過去戀愛也曾經遭對方PUA讓她患得患失，後來才醒悟這是一段「有毒的關係」。

Rosé近日在美國《Call Her Daddy》節目接受主持人Alex Cooper的專訪，有別於韓國藝人對感情世界保密到家，Rosé大方分享過去戀愛史，也談到自己曾做過的瘋狂舉動，還有曾經面臨被PUA的困境。

由於南韓狗仔偷拍文化盛行，Rosé身為巨星，過去曾為了出門約會，都要特意變裝才能避免被認出。她談到，自己甚至為此購入黑色短捲假髮，出門前精心打扮「阿嬤」造型，除了髮型之外，連裙子、鞋子、包包到走路的樣子，都要特別模仿，由於無法上街約會，只能穿成這樣前往男友家。

Rosé坦言，因為怕被拍到，所以約會哪裡都不能去，「只能這樣移動，以防被看到」。她還笑說，那段時間家中甚至出現一整區「阿嬤衣櫃」，至少長達半年的時間才全部清空。至於當時男友的造型，她則說雖然對方不會像她扮裝如此徹底，但也會配合她打扮得比較像「老爺爺」。

除此之外，Rosé也回憶自己過去曾被前男友PUA，對方會說不希望她出現在他的朋友身邊，或者以工作太忙為藉口避不見面。Rosé說，當時自己竟然被說服，甚至認為這代表男方是一個對待事業認真且專注的人，但這段關係也讓她在戀愛中變得患得患失、疑神疑鬼，後來才醒悟這是一段「有毒的關係」。

Rosé分享，這段關係直到她後來認識其他人後，才發現問題所在，她談到後來自己遇到過一些知名度更高的人，但對方依然願意和我一起做更多普通人會做的事，她在那一刻才突然醒悟，原來自己一直被前任PUA，甚至一度誤以為那種程度的束縛和限制是正常的，而這段歷程後來也成為她創作歌曲〈Toxic 'till the End〉的靈感來源。

