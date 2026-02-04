Rosé奪「世界最美臉蛋第一名」 曝養成1祕訣竟超簡單

Rosé表示最美臉蛋養成秘訣，是吃好吃的東西。（圖／翻攝自 IG@roses_are_rosie）

美國娛樂媒體《TC Candler》日前公布「全球百大美女（The 100 Most Beautiful Faces of 2025）」榜單，南韓人氣女團BLACKPINK四位成員全數上榜，其中成員Rosé（朴彩英）更首度奪下冠軍寶座，不僅刷新個人紀錄，也掀起全球粉絲熱烈討論。近日她登上《ELLE KOREA》拍攝，在幕後訪談時被工作人員驚喜告知奪冠消息，當場流露真實又可愛的反應，瞬間成為話題焦點。

花絮影片中，Rosé在完成拍攝後接受訪問，突然被問到榮登「2025年世界最美臉蛋第一名」背後的祕訣是什麼？Rosé先是露出驚訝錯愕的神情，接著反應過來後，忍不住摀住臉笑出聲，頻頻直呼：「我好尷尬，太不好意思了」，甚至一度語無倫次，完全展現自然率真的一面。

稍作冷靜後，Rosé露出招牌陽光笑容，仍難掩驚訝與謙虛表示：「我實在想不明白，但真的非常感謝。」真誠回應讓不少粉絲大讚她始終保持親切態度，也再次印證她高人氣的原因。

談到外界好奇如何養成「最美臉蛋」，Rosé笑談自己反而更重視日常生活帶來的幸福感，她分享，「我每天都吃美味的食物，這讓我感到快樂，保持燦爛笑容，大概就是這樣。」，她也提到近期正值冬天，自己特別喜歡吃草莓，還笑稱常常吃魷魚。

影片曝光後，立刻吸引大批粉絲湧入留言，盛讚Rosé的美貌與個性兼具，「真的好漂亮！怎麼會有人這麼光彩照人」、「看到你這麼充滿活力的採訪，我也覺得很開心」，也有粉絲大讚，Rosé長年對粉絲保持溫暖態度，「無論是採訪、頒獎典禮、演唱會還是簽名會，都沒看過她露出冷漠眼神，總是那麼有禮貌又親切。」

