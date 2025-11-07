Rosé手拿50嵐、木村拓哉曬鳳梨酥！社群傳播正改寫台灣餐飲品牌的國際行銷力

韓國天團BLACKPINK成員Rosé，在演唱會進場時上，手拿台灣的手搖飲品牌「50嵐」，吃的是舊振南的「小金磚」鳳梨酥。（圖片來源： Yahoo奇摩新聞、ELLE）

撰文＝王福闓

近年來，台灣餐飲品牌在國際舞台上逐漸獲得關注，除了產品本身的品質與創新外，更多時候是透過跨文化的連結、社群媒體一張照片或一段影片，讓海外明星成為意外的品牌推手。

從韓國天團BLACKPINK成員Rosé，在演唱會進場時上，手拿台灣的手搖飲品牌「50嵐」，吃的是舊振南的「小金磚」鳳梨酥，到日本天王木村拓哉對台灣伴手禮的喜愛，這些看似隨興的行動，其實正可說是台灣餐飲品牌的國際形象，也讓「美食」成為台灣有力的餐飲文化外交工具。

KPOP偶像與日星加持 珍煮丹、義美、蚵仔煎洋芋片成話題焦點

IVE來高雄參加拼盤演唱會KT POP，張員瑛在表演結束後點名想喝珍煮丹的「西瓜烏龍茶」，透過網友們在Threads分享下，引爆搶購潮。aespa成員Winter趁著來台舉辦演唱會收工空檔，將喜歡的珍煮丹的招牌黑糖珍珠奶茶在IG上發文打卡！

國際明星的自然推薦，讓行銷更具真實感染力，粉絲開始搜尋「喝的是哪一款」、「明天跟風」時，這股社群驅動的行銷效應，比任何廣告更具有病毒式擴散力。

「義美小泡芙」近年來也深受韓國觀光客歡迎，韓星與KPOP偶像如aespa Winter、ITZY多位成員都曾表示喜歡。TWICE娜璉受邀來台參加高雄啤酒音樂節，表示從練習生時期就非常喜歡「蚵仔煎」洋芋片，離開台灣前也趁機超商搜刮一番，購物籃裡裝滿「蚵仔煎」洋芋片的畫面讓粉絲很有共鳴。

日本明星也在不同時期，扮演了台灣飲食文化的推廣角色。曾任台灣觀光大使的妻夫木聰在宣傳影片中，親自走訪台南及高雄，品嚐牛肉湯與親自製作芒果剉冰，並在媒體面前表達對台灣美食的喜愛。那份親切不只是觀光宣傳，更為台灣飲食文化添上溫度。

日本男神木村拓哉對台灣伴手禮的熱愛，幾乎可以稱為「宣傳奇蹟」。他在Instagram限時動態中曬出一盒「來自台灣的禮物」，被粉絲認出是 王師父餅舖的金月娘與蛋黃酥。早在此之前，他也曾貼出「佳德鳳梨酥」的照片，並留言：「這個，不得了！」

韓國明星則以不同方式參與台灣餐飲的國際曝光。許多韓星在來台開唱時，會特別造訪知名火鍋「這一鍋」或小吃店。畫面登上韓網熱搜，成為「來台行程必吃清單」的一部分。這類非正式的曝光，卻讓品牌獲得自然的國際傳播，甚至連帶吸引更多韓國觀光客慕名前往。

而更早期許多歐美國際巨星，則是前往鼎泰豐享用美食登上媒體，如湯姆・克魯斯（Tom Cruise）到訪後聲名大噪。對品牌而言，這是一種「偶然的口碑紅利」，讓台灣餐飲透過名人行動產生連鎖效應。

從波登到日常消費者 台灣美食走向世界的關鍵時刻

這種明星與品牌之間的互動，是一種文化體驗的延伸，當歐美明星分享「台灣美食的精緻與親切」，不僅為品牌創造了公關效益，也成為台灣餐飲產業及品牌國際化的機會。

像是已故名人安東尼·波登（Anthony Bourdain），2013年來台拍攝「波登過境」節目，在臉書上一張基隆大啖海瓜子的照片，引起粉絲一陣騷動。讓無數外國觀眾首次對「台灣味」產生具體印象，這樣的媒體力量與名人口碑加成，讓台灣飲食不再只是地方風味，而是世界對台灣美食文化理解的重要指標之一。

若從品牌行銷的角度來看，這些海外明星的行為不單是偶然的社群事件，當一個品牌能夠不經特別宣傳就進入明星的生活場景，代表它在市場中已擁有足夠的獨特性。在地化的味道、親民的價格與獨特的情感連結，使得海外消費者更容易產生共鳴。

未來，若台灣餐飲品牌能善用，這種自然流通的明星力量，從自主推薦、社群互動延伸到品牌合作，從單點曝光轉化為長期敘事，那麼台灣餐飲不僅能在國際市場上更有一席之地，也讓我們剛在日常當中享用這些美食時，能感受到更獨特的小確幸。

