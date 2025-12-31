Rosé歲末赴醫院探訪病童！ 「隔著玻璃比愛心」送暖畫面惹哭200萬人
韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé在耶誕節當天，到韓國首爾大學兒童醫院探訪病童，與他們聊天、互動，帶來溫暖與鼓勵，令人動容。
Rosé今（31日）在IG分享多張到醫院的照片，可見她戴著口罩、身穿黑色外套與牛仔褲，低調現身病房，陪病童互動、合照，隔著玻璃和孩子一起比出愛心手勢，畫面溫馨。她也與醫護人員交流、幫他們簽名，相當親切。
Rosé發文：「我想向首爾大學兒童醫院的孩子們表達由衷的感謝，感謝他們在耶誕節這天撥出寶貴的時間，讓我能以溫暖的心情為這一年畫下句點。」
她說，這一年因為〈APT.〉這首歌，從孩子們身上收到了許多愛，也因此能懷著感恩的心，在醫院裡見到那些每天努力面對疾病的孩子們。「孩子們願意分出珍貴的時間，讓我們一起聊天、歡笑、拍照。我原本是抱著想把今年收到的愛回饋給孩子們的心情前往，沒想到反而收到了更多的喜悅與溫暖。」
Rosé寫下：「從那天之後，那些孩子們的眼神一直讓我想起，感到十分溫暖，也希望大家能多給這些珍貴的孩子一些關心與愛。」最後她祝福全世界的孩子們，都能度過一個溫暖、幸福的年末，祝大家新年快樂。
貼文曝光吸引超過200萬人按讚，許多網友感動留言：「為妳驕傲」「Rosé像天使一樣」「Rosie真是一個心地善良的人」「謝謝妳把善意帶給孩子們」，也有粉絲說「看著看著就哭了」「看哭了，Rosie真的是天使」。
更多鏡週刊報導
泰勒絲耶誕節「給2萬元小費」！ 養8個孩子的球場員工當場落淚
凱特王妃攜10歲夏綠蒂公主「母女鋼琴首秀」！ 作曲家驚喜點評：好得不得了
威廉王子3子女「御用保母」服務11年授勳！ 不只會帶小孩還「精通十八般武藝」
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉
「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 16
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 18
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 283
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 44
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 13 小時前 ・ 13
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 58
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 10
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 7 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9