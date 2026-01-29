Rosé為談戀愛「扮成阿嬤」！戴假髮躲狗仔 節目上罕見落淚

（娛樂中心／綜合報導）BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）近日罕見在美國知名播客節目《Call Her Daddy》上開腔談及自己過去為了維持低調戀愛所採取的極端做法，她坦言曾為躲避狗仔與粉絲關注，故意變裝成「老年女性」外出約會，而這段經歷與對感情的真實感受也引發國際媒體報導與粉絲熱議。

節目中，Rosé被主持人問及是否目前有交往對象時，她坦言：「如果我說沒有，那是謊言，我在尋找愛情。」她的坦率回答在社群上激起粉絲討論。Rosé表示自己從未公開過戀情，很大部分原因是她希望保護愛她的人不受媒體與粉絲的過度關注與攻擊。她認為自己身為公眾人物可以承受關注，但對身邊親近的人遭受負面熱議時，會令她感到痛心。

她在節目中回顧過去戀愛的種種限制與壓力，透露為了避開狗仔拍攝與認出，她曾上網購買黑色短捲髮假髮，並研究街上年長女性的穿搭風格，包括裙子、鞋子、包包等細節，再全副武裝出門，只為低調前往當時男友的住處約會。Rosé形容，那段時間幾乎無法與對方在公開場合見面，「因為我們哪裡都不能去，只能這樣移動」，她在家中甚至曾有一整區「阿嬤衣櫃」專門放變裝服飾，這樣的生活持續約半年後才逐漸結束。

節目中主持人指出，Rosé曾形容簡單回答「是」或「不是」是否有戀愛，都可能被無限放大成新聞與評論，這讓她感到非常困惑與悲傷。她表示：「我只是想要能回答『是』或『不是』，而不是一直擔心這會不會定義我是誰。」並強調儘管自己在全球舞台上備受矚目，但仍然只是普通人。

此外，Rosé也提到了過去一段被她形容為「有毒」的關係，表示當時年紀尚輕，雖然知道並不適合，卻仍因彼此喜歡而維持了一段時間。她反思那段經歷，並說這也是她對感情理解的一部分，顯示個人成長與感情觀的蛻變。

這次訪談曝光的時機正值 Rosé 與 BLACKPINK事業雙喜臨門。她與Bruno Mars合作的歌曲〈APT.〉獲得2026年葛萊美獎三項提名，包括「年度歌曲」、「年度唱片」、「最佳流行重唱／團體演出」等重要獎項，成為首位在主要項中獲提名的K-pop個人歌手。此外，BLACKPINK也預定於227 日推出新迷你專輯《Deadline》，整體動態受到國際樂壇矚目。

