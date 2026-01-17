Rosé爆出同性戀緋聞再被翻！與秀智IG「隔空放閃」 她親吐1字回應

記者陳宣如／綜合報導

近年韓國天團BLACKPINK成員Rosé的感情動向屢被外界放大檢視，尤其「同性戀傳聞」一度成為網路熱議焦點。近期相關議題再度被媒體翻出，原因在於她曾被指與「國民初戀」秀智在Instagram上出現高度同步的貼文，進而引發外界對她性向的揣測；而她在個人專輯宣傳期間以「he（男性的他）」談及前任，也被視為間接回應了長久以來的猜測。

Rosé先前曾被爆出同性戀傳聞。（圖／翻攝自IG @roses_are_rosie）

Rosé在2016年隨BLACKPINK出道後迅速站上國際舞台。她的聲線被粉絲稱作「人間蜜嗓」，甜美中帶有沙啞的靈魂唱腔，成為團內最具辨識度的特色之一；外界甚至以「澳洲野玫瑰」形容她的獨特魅力。2024年她與Bruno Mars合作推出〈APT.〉，該曲在全球市場反響熱烈，使她的個人活動持續受到高度關注。

BLACKPINK成員Rosé（左）因甜美聲線常被粉絲稱作「人間蜜嗓」。（圖／翻攝自IG @roses_are_rosie）

在感情話題上，Rosé的緋聞並不多，但她曾因「與秀智疑似隔空放閃」而被外界連結成同性戀傳聞。這波話題始於網友整理出兩人在Instagram上多張貼文的相似細節，如背景、文字與穿搭配件等，並將其解讀為像同步「約會」的紀錄。儘管兩人未曾公開同框或有實質互動，相關話題仍在社群與論壇持續發酵，成為網上對Rosé性向的討論來源之一。

另外，Rosé也曾被傳與大16歲的「國民男神」姜棟元交往。兩人因同框合照以及佩戴同款項鍊被網友解讀為熱戀跡象。事件最初公司回應較為含糊，但隨著討論升溫，YG娛樂後續二度發聲明否認，該傳聞後來也被視為烏龍。

BLACKPINK ROSÉ與秀智在IG曬出的同款照片，掀起兩人的「戀愛說」。（圖／翻攝自IG）

關於性向的揣測，網路上曾出現一部分聲音指出，Rosé在談及過往戀情時，曾多次使用「That person（那個人）」這類不指明性別的稱呼，且其歌詞多以情感氛圍為主、未明確限定對象性別；再加上她曾在公開場合接過彩虹旗，並在社群平台表達對多元性別的支持，這些因素被部分網友視為可用來推論她可能涉及同性戀傳聞。隨著討論在論壇與社群延燒，相關話題逐漸擴大，出現更多猜測與質疑聲浪。

BLACKPINK將於2月27日推出第三張迷你專輯《DEADLINE》。（圖／翻攝自BLACKPINK Store）

2024年Rosé發行個人專輯《rosie》並展開宣傳，在訪談中談到主打歌〈Toxic Till The End〉時表示，歌詞中「偷走她Tiffany戒指」的情節並非真實事件，而是為了銜接後續「浪費她最好的年華」的情緒鋪陳。她也在同一段訪談中以「he」來指稱前任，這一用詞也被外界視為正式打破先前對她性向的猜測。

此外，BLACKPINK將於2月27日推出第三張迷你專輯《DEADLINE》，相關回歸計畫也成為近期粉絲關注的焦點，並持續引發熱烈期待。

