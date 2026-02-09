Rosé現身超級盃！曝雙方淵源皆為「Tiffany & Co.」

BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）現身超級盃。（圖／翻攝自Rosé IG）





Tiffany&Co.蒂芙尼謹此祝賀西雅圖海鷹隊（Seattle Seahawks）於第六十屆超級盃奪冠，榮膺美國體壇最具聲望的榮耀之一—Vince Lombardi獎盃。

Vince Lombardi獎盃最初由 Tiffany & Co. 前副總裁 Oscar Riedener 設計。（圖／Tiffany & Co. 提供）

Vince Lombardi獎盃象徵美式足球最高殿堂的巔峰榮耀，此獎盃最初由 Tiffany & Co. 前副總裁 Oscar Riedener 設計，並於1966年與當時NFL® 總裁 Pete Rozelle 的會議中，於餐巾紙上勾勒出設計雛形。其造型以符合比賽規格的美式足球，呈現於準備射門的姿態之中。

BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）為Tiffany & Co.全球代言人。（圖／翻攝自Rosé IG）

此外，Tiffany & Co.全球代言人、BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）亦現身超級盃現場，於場邊觀賽時疊戴兩件Tiffany HardWear白K金鑲鑽項鍊，並搭配 Sixteen Stone 鉑金鑽石戒指與 Wings 鉑金鑽石戒指，以俐落前衛的珠寶造型詮釋力量與優雅並存的現代風格，成為賽事場邊備受矚目的時尚焦點。



