ROSÉ登葛萊美獎寫下歷史！肯卓克拉瑪打破葛萊美紀錄

BLACKPINK成員ROSÉ與火星人Bruno Mars以〈APT.〉第68屆葛萊美獎頒獎典禮表演序幕。（美聯社）

第68屆葛萊美獎頒獎典禮台灣時間2日上午登場，由天團BLACKPINK成員ROSÉ與火星人Bruno Mars以〈APT.〉揭開典禮序幕，兩人驚喜同台，讓全場陷入瘋狂。而這場演出更讓ROSÉ寫下歷史，成為繼BTS後，再度站上葛萊美獎主舞台進行表演的K-POP歌手，更是首位站在該舞台的K-POP女歌手。

ROSÉ以一頭金色短捲髮、露出小蠻腰的帥氣造型登場，表演到一半，她更是親了Bruno Mars的臉，讓全場陷入瘋狂。但〈APT.〉儘管有入圍三項大獎，包括最佳流行團體／組合、年度歌曲以及年度製作，不過佳流行團體／組合敗給亞莉安娜與辛西婭合唱的〈Defying Gravity〉。韓國歌手在葛萊美獎持續發威，《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉一共入圍4個獎項，最後拿下最佳視覺媒體歌曲。

廣告 廣告

此外，嘻哈歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）則打破葛萊美獎紀錄，他以9項提名角逐各大獎項，今年再抱回多項大獎，包括年度製作、最佳饒舌專輯、最佳饒舌歌曲等獎，讓他的得獎數來到27座，超越Jay-Z的25座，成為葛萊美獎史上獲獎最多的嘻哈歌手。

頒獎典禮另一項紀錄則是由西藏精神領袖達賴喇嘛寫下，他以《冥想：達賴喇嘛尊者的沉思》獲得最佳有聲書、旁白及故事錄音獎，成為高齡90歲的得獎人。

更多中時新聞網報導

NBA》杜克室友內戰 弗拉格紀錄夜不敵克魯佩爾

李多慧撂台語髒話 柯震東認她是理想型

動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤