Rosé罕見鬆口感情史！自爆遭前任PUA 為躲狗仔「戴假髮」扮老奶奶談戀愛6個月

Rosé罕見談自己過去的戀愛經驗。翻攝IG@roses_are_rosie

BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）近日登上歐美節目受訪，罕見大方談及自己的感情經歷。她不僅首度坦承曾在戀愛中遭到前任「PUA」，更分享為了躲避狗仔、保護戀情，曾長達半年「變裝成老奶奶」出門約會的瘋狂往事。

被愛情蒙蔽雙眼 把控制誤當體貼

Rosé接受美國知名主持人Alex Cooper專訪時透露，自己過去曾陷入一段有毒關係而不自知。她回憶，前男友常以工作為由限制她的行動，不希望她出現在對方朋友身邊，甚至讓她逐漸對自己產生懷疑，「當時我竟然說服自己，認為那代表他很認真對待事業。」直到後來接觸到其他人，她才驚覺那些束縛與控制並不正常，也意識到自己長期遭到精神操控。

Rosé接受訪問。 翻攝CALL Her Daddy YouTube

Rosé表示，正是這段經歷讓她徹底清醒，「我後來遇到一些知名度更高的人，他們卻願意和我做普通情侶會做的事，就是在那一刻，我突然醒悟，我一直被（前男友）PUA，誤以為那種程度的束縛和限制是正常的。」這段感情也成為她創作歌曲〈Toxic ’till the End〉的重要靈感來源，將曾經的痛苦與成長轉化為音樂的一部分。

為愛瘋狂半年 扮老奶奶躲狗仔談戀愛

除了情感心路歷程，Rosé也自曝為了談戀愛曾做出相當極端的舉動。她透露，因為韓國狗仔經常守在藝人住處，她曾上網購入假髮、老奶奶風格的衣服與包包，把自己全身包緊緊，偽裝成長輩出門，這樣的生活竟持續了半年之久。她笑說，當時只能直奔男方家中約會，甚至對方還會配合「扮成老爺爺」，甚至自己瘋狂到有整櫃衣服都是老奶奶風格，如今都已經丟了，回想起來雖然荒謬，但也見證了她為愛付出的真實模樣。



