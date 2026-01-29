Rosé自爆被前任情感操控！為躲狗仔「扮老奶奶出門」 設專屬衣櫃藏半年

娛樂中心／綜合報導

BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）登上美國知名Podcast節目，接受主持人Alex Cooper訪問。（圖／翻攝自 Call Her Daddy YT ）

BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）近日登上美國知名Podcast節目《Call Her Daddy》，罕見談及感情與私生活。節目中，她坦言身為K-pop出身的偶像，戀愛一直承受極大外界壓力，甚至連是否正在交往，都很難用「是或不是」簡單回應，因為每一句話都可能被解讀、放大成新聞與輿論。

BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）登上美國知名Podcast節目《Call Her Daddy》。（圖／翻攝自Call Her Daddy YT）

Rosé提到，當被直接詢問感情狀態時，腦中會瞬間浮現無數新聞標題與網友留言，「我只是想談戀愛，但又擔心這會不會定義了我是誰，這其實很悲傷。」她也一度情緒激動泛淚，強調自己並不是因為是K-pop偶像，就成了「不同種類的人」。她坦言，希望有一天能自在公開戀情，但在現階段仍選擇全面保密。為了躲避狗仔偷拍，她甚至曾長時間「變裝約會」，靠著假髮與長輩風格服裝，把自己喬裝成老奶奶外出，只為能安全見到對方。

Rosé表示自己為了不被狗仔發現，曾長時間「變裝約會」。（圖／翻攝自Call Her Daddy YT）

Rosé回憶，當時兩人幾乎無法外出約會，只能直奔男方家中，「我們哪裡都不能去，因為去哪裡都會被拍。」她笑說，自己一度沉迷老奶奶穿搭，家中還特地空出一區專門放相關服裝，甚至連走路姿勢都刻意模仿，這樣的生活持續了至少半年。Rosé也在節目中坦承，過去曾陷入一段有毒關係，對方以工作為由限制她的社交，讓她長期陷入自我懷疑，直到後來接觸到更多人，才意識到自己曾被情感操控。這段經歷也成為她後續創作歌曲〈Toxic Till the End〉的靈感來源。

Rosé談及感情問題，一度情緒激動泛淚。（圖／翻攝自Call Her Daddy YT）

節目播出後引發粉絲熱烈討論，不少人表示，這樣坦率的分享讓外界得以窺見頂級偶像光環背後，為了守住私生活所承受的壓力與無奈。另一方面，Rosé與火星人布魯諾合作的歌曲〈APT.〉，近期也入圍第68屆葛萊美獎「年度歌曲」、「年度製作」以及「最佳流行重唱／團體演出」等多項大獎，再度展現其國際影響力。

