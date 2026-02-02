Rosé親了Bruno Mars一口火辣開場 超炸合唱〈APT.〉！葛萊美典禮一秒變夜店
第68屆葛萊美頒獎典禮今（2日）台灣時間早上在美國洛杉磯舉行，世界級韓流女團BLACKPINK成員Rosé，以洗腦神曲〈APT.〉入圍包含年度歌曲的3大獎，她與一同合唱的流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars），也一同擔綱表演嘉賓，典禮一開場就以超炸演出嗨翻現場！
Rosé與Bruno Mars再合體！〈APT.〉搖滾版炸翻葛萊美
Rosé與Bruno Mars合唱的〈APT.〉風靡全球，兩人今一同登台演出，Rosé換下紅毯的高級訂製服戰袍，以白色小可愛露出小蠻腰，搭配黑色吊帶褲，脖子上還掛著一條黑色領帶，率性又帥氣的造型，引領全場一起嗨！
Rosé一開場就親了Bruno Mars臉頰，為表演揭開序幕，兩人也將〈APT.〉改編成搖滾版本，唱到超嗨副歌APT,APT,APT,APT時，更是全場跟著一同大合唱，Bruno Mars也在曲目中段大飆吉他，Rosé也默契十足地嗨到跪地下腰，又燃又炸的演出宛如Rosé主場，演出大獲好評。
神曲〈APT.〉入圍葛萊美3大獎
而〈APT.〉也風光入圍本屆葛萊美年度製作（Record of the Year）、年度歌曲（Song of the Year）以及最佳流行組合/團體演出（Best Pop Duo/Group Performance）等3大獎項，為K-pop寫下全新里程碑。
