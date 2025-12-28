Rosé踢掉Lisa獲2025世一美 「在台啦啦隊女孩」衝進第98名

韓國女團BLACKPINK的Rosé（朴彩英）成為2025年世界第一美。（圖／翻攝自TC Candler YouTube）





全球權威榜單TC Candler每年都會進行投票，在年末選出全球百大最美面孔和全球百大最帥面孔，今（28日）第36屆全球百大最美面孔女星揭曉，由韓國女團BLACKPINK的Rosé（朴彩英）奪下榜首，而2021年時候，隊友Lisa也曾拿下世一美，此次則在第22名。

韓國女團BLACKPINK的Jisoo、Lisa和Jennie都入榜。（圖／翻攝自TC Candler YouTube）

第36屆全球百大最美面孔女星韓星部分，分別有第1名Rosé、第3名BABYMONSTER的PHARITA、第8名aespa的Karina（劉知珉）、第11名Jisoo（金智秀）、第14名南希·麥多尼、第18名NANA（林珍兒）、第22名BLACKPINK的Lisa、第24名SOMI（全昭彌）、第26名IVE的張員瑛、第31名TWICE的SANA、第33名i-lde的Minnie、第35名LE SSERAFIM的KAZUHA（中村一葉）、第38名NewJeans的Danielle、第41名ITZY的YEJI（黃禮志）、第44名MEOVV的ANNA（田中杏奈）、第46名BLACKPINK的Jennie（金珍妮）、第52名Red Velvet的瑟琪、第59名i-lde的宋雨琦、第61名Chuu、第64名ITZY的李彩領、第68名aespa的NingNing（寧藝卓）。

韓國女團BABYMONSTER的PHARITA拿下第3名；aespa的Karina（劉知珉）則是第8名。（圖／翻攝自TC Candler YouTube）

來台發展的啦啦隊女孩李珠珢名次在第98名。（圖／翻攝自TC Candler YouTube）

另外，台灣女孩周子瑜和葉舒華則分別於20名和71名，而來台發展的啦啦隊女孩李珠珢也入圍，名次在第98名；而中國演員部分則分別是90名的白鹿以及92名的田曦薇。



