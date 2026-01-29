Rosé驚曝靠戴假髮「扮阿嬤」躲戀情曝光 更設專門衣櫃藏半年

Rosé為避免戀情曝光，約會時會裝扮成老奶奶。（圖／翻攝自Instagram@roses_are_rosie）

南韓大勢女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）於28日突然親揭多年來維持「零次公開戀愛」的原因，坦言為了避開狗仔與輿論壓力，曾一度變裝成老太太外出約會，相關內容引發外界熱議。

Rosé近日登上美國知名Podcast《Call Her Daddy》，首度公開談論自己的戀愛觀與過往經歷。在節目中被主持人問及，是否因為保護伴侶隱私而選擇不公開戀情，她直言，自己身為公眾人物可以承受關注，但若因此讓身邊親近的人受到攻擊，會讓她感到非常痛苦。她也坦承，目前仍無法完全信任媒體能妥善保護她與對方，因此對公開戀愛感到不安。

廣告 廣告

Rosé回憶道，過去曾有交往對象因長期低調而感到焦慮，認為兩人「什麼都不能做、哪裡都不能去」；但後來與知名度更高的人交往時，對方反而更願意大方相處，甚至在她猶豫時反問：「為什麼不行？」

談到如何避開狗仔，Rosé笑說自己有過不少「奇特經驗」。她透露，曾因極度焦慮，不希望戀情曝光，特地上網購買黑色短捲髮假髮，研究街上年長女性的穿搭與行走方式，並完整模仿，變裝成「阿嬤」外出約會，甚至以此造型前往戀人家中。她表示，這樣的生活大約維持了半年之久，家中一度還有專門存放「阿嬤服裝」的空間。

當被問及目前是否有交往對象時，Rosé表示自己「正在尋找愛情」，但也坦言，每次被問到感情狀態，腦中就會浮現相關新聞與網路留言，讓她連簡單回答「是」或「不是」都變得困難，因為那似乎會定義她這個人。她感嘆這是「很悲傷的現實」，並一度情緒潰堤落淚強調：「就算我是K-POP團體成員，但我依然是普通人。」

Rosé近期與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的歌曲〈APT.〉入圍第68屆葛萊美獎多項重要獎項，包括年度歌曲、年度製作及最佳流行雙人／團體演出；而團體BLACKPINK也將於2月27日推出迷你三輯《DEADLINE》，以完整體之姿回歸歌壇。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕 經紀人回應引關注

小S紅包1萬6「被嫌少」！ 她理性神回爆擊全場：成年世界的現實

印度「立百病毒」致死率75% 醫列3重點澄清：不必恐慌