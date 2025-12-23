ROSA機械手臂系統關節置換 精准醫療造福膝疼痛患者

應用於全人工膝關節置換手術的ROSA機械手臂系統。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.23）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】用於人工關節置換手術的MAKO半膝人工關節置換術，嘉義市聖馬爾定醫院自2018年於院內完成首例，該院為求更精准醫療，則於2023年引進ROSA機械手臂系統，應用於全人工膝關節置換手術，而今已累積超過250例，口碑與回響亦遈極佳，並也創下南台灣各級醫院中最多手術量的亮眼紀錄，此項醫術的引進，不僅象徵醫療技術的全面升級，也為退化性關節炎患者提供了新的治療希望。

聖馬爾定醫院運動醫學科主任 黃立人醫師 。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.23）

聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人醫師在院方舉辦的「機械手臂系統關節置換 突破250例」記者會表示，傳統全人工膝關節置換只提供了外旋3度和0度二個選項，對於嚴重退化性膝關節炎患者來說，僅有兩個外旋選項遠遠不足，ROSA機械手臂則突破了這些限制，它能通過36個解剖註冊點建立患者的3D骨結構，再配合術中測量患者伸直和彎曲時，內外二側膝關節的穩定度，提供了從外轉10度到內轉3度，總共13度的選擇空間，能將人工膝關節準確的置放在最佳位置，讓患者不管是站立或彎曲時，膝關節都處於穩定狀態。

接受ROSA機械手臂治療雙膝疼痛夫妻檔現身說法。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.23）

接受ROSA機械手臂治療雙膝疼痛的一對夫妻檔，也現身說法，分享術後的感想，這對年近8旬的夫婦先後皆因雙膝疼痛已久，雖曾做過一般普通治療、復健、吃止痛藥，卻都無法有效緩解，之後聽聞聖馬爾定有羅莎機器手臂專業團隊，特地前去諮詢，加上得知黃立人醫師是雲嘉南地區機器手臂經驗豐富的骨科醫師，並在雙腳全膝同時置換擁有豐厚的臨床實績，兩人在詳盡的術前溝通後便毅然決定接受雙膝置換手術，術後隔天即可下床練習行走，第三天就順利出院了。

黃立人醫師與接受ROSA機械手臂治療雙膝疼痛的夫妻檔。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.23）

黃立人醫師指出，在傳統人工膝關節置換手術時，如果擺放的角度不對，會造成術後兩側膝關節不穩定和髕骨、股骨關節活動錯位，造成患者術後滿意度下降，但透過 ROSA 機械手臂，我們可以很成功的把人工關節擺在非常正確的位置，加上術前患者不用再花時間照特殊角度X光，直送美國做 3D重組，術中全程使用生理監測系統，使手術麻醉品質更穩定更安全，手術時間約一個半小時，流程也更順暢。

聖馬爾定醫院陳美惠院長接受媒採訪。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.23）

聖馬爾定醫院陳美惠院長說明表示，回顧從2018年起，隨著該院引進MAKO到ROSA機器手臂輔助系統，一路陪伴醫療技術的成長與轉變，始終以穩健與細緻的態度，為每一位患者把關手術品質，而患者回饋的信任，是醫療團隊最珍惜的力量，未來，該院將以累積超過250例手術經驗為新的起點，持續推動智慧醫療，精進照護品質，讓醫療不只是技術的展現，而是一份像家人般被重視、被照顧的安心感，為雲嘉南地區民眾提供更長久的健康守護。