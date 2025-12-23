ROSA 機器手臂關節置換精準醫療 嘉義聖馬爾定醫院突破250例里程碑

【記者吳瑞興 劉芳妃／嘉義市 報導】聖馬爾定醫院自2018年於院內完成首例MAKO半膝人工關節置換術，迄今已七年，院方2023年更引進 ROSA 機械手臂系統，應用於全人工膝關節置換手術，現已累積超過250例，創下南台灣各級醫院中最多手術量的亮眼紀錄。今（23）日舉辦「機械手臂系統關節置換 突破250例」記者會，雙膝均已置換的張姓夫婦到場現身說法，不僅象徵醫療技術的全面升級，也為退化性關節炎患者提供了新的治療希望。

聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人醫師表示，傳統全人工膝關節置換只提供了外旋3度和0度二個選項，對於嚴重退化性膝關節炎患者來說，僅有兩個外旋選項遠遠不足。ROSA機械手臂則突破了這些限制，它能通過36個解剖註冊點建立患者的3D骨結構，再配合術中測量患者伸直和彎曲時，內外二側膝關節的穩定度，提供了從外轉10度到內轉3度，總共13度的選擇空間，能將人工膝關節準確的置放在最佳位置，並能客製化，讓患者不管是站立或彎曲時，膝關節都處於穩定狀態。

▲聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人醫師說明，ROSA 機械手臂，可以很準確的把人工關節擺在非常正確的位置，術中全程使用生理監測系統，使手術麻醉品質更穩定更安全。

現場也邀請一對夫妻檔能分享術後的感想，年近8旬的兩人先後皆因雙膝疼痛已久，做的一般普通治療打玻尿酸、復健、吃止痛藥都無法有效緩解，打聽到聖馬爾定有羅莎機器手臂專業團隊，特地前來諮詢，加上得知黃立人醫師是雲嘉南地區機器手臂經驗豐富的骨科醫師，並在雙腳全膝同時置換擁有豐厚的臨床實績，兩人在詳盡的術前溝通後便毅然決定接受雙膝置換手術，術後隔天即可下床練習行走，第三天就順利出院了，而爬山、出國旅遊行都難不倒他們，重拾自主生活的快活令他們有如重生。

▲張姓夫婦兩人相隔不到一年，雙膝關節置換手術成功，現身說法感謝黃醫師讓他們重拾自主人生。

黃立人主任指出，在傳統人工膝關節置換手術時，如果擺放的角度不對，會造成術後兩側膝關節不穩定和髕骨、股骨關節活動錯位，造成患者術後滿意度下降，但透過 ROSA 機械手臂，可以很準確的把人工關節擺在非常正確的位置，術中全程使用生理監測系統，使手術麻醉品質更穩定更安全，手術時間約一個半小時，流程也更順暢。黃醫師笑著表示，看到原本寸步難移或一拐一拐、活動受限的患者，術後能重新上下樓梯、甚至重拾運動習慣，這是我們最大的成就感。

▲黃立人主任指出，透過 ROSA 機械手臂，術後隔天即可下床練習行走，第三天就可順利出院，圖是患者隔天下耒行走的情形。

黃立人主任回顧從2018年起，隨著該院引進MAKO到ROSA機器手臂輔助系統，一路陪伴醫療技術的成長與轉變，背後因有院長陳美惠大力的支持與先進的眼光，而今該手術己是南台灣各級醫院中最多手術量的亮眼紀錄，更有南非、馬來西亞、美國、香港、大陸等國外患者前來指定做這項手術者。

陳院長指出，聖馬團隊始終以穩健與細緻的態度，為每一位患者把關手術品質，而患者回饋的信任，是醫療團隊最珍惜的力量。更將以累積超過250例手術經驗為新的起點，持續推動智慧醫療，精進照護品質，讓醫療不只是技術的展現，為雲嘉南地區民眾提供更長久的健康守護。（圖：吳瑞興 劉芳妃攝）