Rose媽媽回來了！林心如50大壽重現《華燈初上》 霍建華墨鏡耍酷放閃合唱

林心如慶生重現Rose媽媽造型。翻攝臉書

林心如27日度過50歲生日，29日她分享慶生照，再現《華燈初上》Rose媽媽造型，大辦復古趴，老公霍建華也愛相隨，戴著墨鏡、身穿全套牛仔裝，夫妻倆在台上合唱，難得曬恩愛。

之前出席活動時，林心如表示，每年接連操辦完老公、女兒生日，輪到自己生日時，都已經有點懶得大張旗鼓，才說今年沒有特別規劃，結果將《華燈初上》佈景搬回來，彷彿上演「番外篇」，而慶生會主題是「華燈初上她的25+璀璨夜」。

林心如（右）與霍建華甜蜜合唱。翻攝臉書

林心如邁入50歲有感而發

林心如並感性發文：「人生下半場，依然要活得精彩，也過得漂亮。年齡只是數字，真正重要的，是一路走來的心境。感恩所擁有的，珍惜每一個平凡卻真實的當下。謝謝一直在我身邊的家人、朋友，還有一路同行彼此扶持的工作夥伴們。」

對於年達半百，林心如形容：「走到今天，更明白什麼值得放在心上，什麼可以溫柔地放下，不再急著證明自己，只想把時間留給真正重要的人與事，現在，是更認識自己的時候，也是把日子過得更從容的開始。」

林心如慶生舉辦《華燈初上》主題派對。翻攝臉書

徐若瑄、林熙蕾獲造型冠軍紅包

到場好友包括許瑋甯、徐若瑄、林熙蕾、謝佳見、海裕芬等人，其中徐若瑄在《華燈初上》中飾演「瓊芳媽媽」一角，不過戲份不多，在林心如慶生會上精心打扮，與林熙蕾在全場投票下獲得造型冠軍，還領到紅包，讓她相當開心。

謝佳見（左起）、海裕芬、許瑋甯（右起）出席林心如慶生派對。翻攝臉書

徐若瑄（左）、林熙蕾（右）在林心如慶生派對上獲得造型冠軍。翻攝臉書



