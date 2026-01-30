Rose媽媽回來了！ 林心如50歲生日趴「回華燈」
女星林心如50歲了！被粉絲大讚，怎麼都不會老！林心如50歲的生日派對，打造成台劇華燈初上的場景，現場眾星雲集，林心如和他的明星丈夫霍建華在台上飆唱，大秀恩愛！
一襲銀光色絲綢洋裝，梳著經典半屏山髮型，長髮飄逸仙氣十足，這一看是不是很熟悉，凍齡女神林心如剛過50歲生日，年過半百的重要慶生趴就辦在這。
台劇華燈初上：「收到了驚喜是不是，她是我這輩子最重要的人，讓我們來歡迎ROSE媽媽。」
50歲了還是一點都沒變，女神始終美麗動人，慶生照片中眾星雲集，包含好友許瑋甯、海裕芬、謝佳見、林熙蕾和老公楊晨等，仔細一看大家的DRESSCODE都很復古，髮型服裝簡直回到80年代。
台劇華燈初上：「這個世界不可能，什麼都是你的，有得到就會有失去。」
出現在華燈初上第二部曲的徐若瑄也現身慶生會上，旗袍穿搭時尚表情，仿佛回到4年前的拍攝現場，不能缺席的還有他。
遠遠的拍也無法抵擋巨星的光環，林心如的老公霍建華也來祝賀開心唱歌，夫妻倆低調放閃，卻藏不住恩愛感情。
戲劇華燈初上：「我的人生是妳給的，要不是妳，我這條命早就沒了，出去之後，好好請妳吃頓飯吧。」
當初拍華燈初上時，很久沒出現在，銀光幕前的霍建華，為了挺愛妻也短暫客串。ROSE媽媽和好夥伴蘇，則在不同場合慶祝，只見林心如拿著蛋糕，還跟楊謹華連親兩下，姊妹慶生好興奮。
戲劇華燈初上：「你是怎麼回事啊，都第幾次了，一個大學生都能把你弄成這樣，你自己是有多好?」
林心如說，年齡只是數字，未來會更精彩更漂亮，眾星們的合體，也讓粉絲們敲碗再出新作品。
