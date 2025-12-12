Rose快閃店倒數! 粉絲逛好逛滿 BLACKPINK快閃店搶先開箱

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

BLACKPINK成員Rosé，受封為是今年最受歡迎的K-pop歌手，他的快閃店巡迴也將進入倒數，不少粉絲把握機會，逛好逛滿，另外在洛杉磯與紐約掀起話題的BLACKPINK快閃店，也將明天登場，今天我們也搶開箱快閃店，有哪些限量收藏，我們一起來看。

民視記者 陳佳侖：「來到Rosé的快閃店，這裡有專屬的Rosé爵士鼓，幻想就在幫Rosé伴奏。」

黑色與桃粉色搖滾風格，神複製〈APT.〉MV中的經典場景，另外還有台北場專屬城市背板，讓粉絲們快門一按就停不下來。

Rosé的快閃店台北場專屬城市背板。（圖／民視新聞）粉絲：「我喜歡這面牆，然後還有剛才那個，扭蛋的那個地方，因為它扭蛋扭完之後，旁邊還有一個布景可以拍照。」

此外，還有台北限定的城市小滑板、帽徽盲盒、APT.鑰匙圈、Rosé同款手機殼也幾乎被粉絲們搶購一空。

粉絲：「這個是他今天在這邊有販售的，Number One Girl的T恤，然後它裡面有附送一張小卡，也很可愛，明天還有那個台北城市的限定滑板，但它只有週末才有，所以我想說明天可能會再來排這樣子。」

Rosé快閃店業者：「因為它今年是最終站，所以我們這邊是最後一站，所以所有的商品，都是買完就是沒有了，所以很多粉絲，他們就是搶在最後一刻。」

Rosé的快閃店，神複製〈APT.〉MV中的經典場景。（圖／民視新聞）Rosé快閃店最終站，進入倒數，不少粉絲把握機會，逛好逛滿，但如果還覺得不過癮，BLACKPINK快閃店也將在週六登場。

BLACKPINK粉紅色背板，怎麼拍都好看，與LISA同款的道奇棒球帽，更是許多粉絲鎖定這次的快閃店收藏。

BLACKPINK快閃店業者Evelyn：「我們現場的話，其實是有非常多LINEQRCode，供粉絲們可以做掃描預約的動作，那他們預約了之後，其實可以到附近逛逛，那等到他了之後，我們再做叫號的動作到現場，可以避免掉夜排。」

粉絲：「我覺得跟搶票一樣緊張，我有特別設鬧鐘，10點59（分）的那一種，11點就立刻馬上進去，明天11點。」

就怕搶不到有粉絲特地提前一天來場勘，畢竟BLACKPINK粉紅魅力來襲，粉絲怎麼可能不瘋狂。

