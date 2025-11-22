Rosé示範洋裝穿搭4招：聖羅蘭黑色小洋裝＋長靴打造高級約會感
Rosé再度把「洋裝」穿出新高度！以極簡線條搭配高級質感，示範4種洋裝穿搭公式，從約會到正式場合都能輕鬆駕馭。從YSL黑色小洋裝搭配膝上長靴為主角，修長比例與俐落剪裁讓氣質瞬間拉滿，再換上雪紡透膚洋裝，立刻呈現截然不同的風格面貌。Rosé擅長運用「單品更換」創造多層次的視覺效果，既保留洋裝的經典魅力，又增添個人特色。如果妳正在找一套約會必勝穿搭，Rosé的4招洋裝公式絕對值得收藏！
Rosé洋裝穿搭1：雪紡透膚洋裝+對比色內搭
Rosé這套造型像從夢境走出的輕柔系仙女，雪紡洋裝以半透明面料輕輕覆身，胸前的細緻珠繡閃著微光，讓整體多了一分精靈般的靈動。澎澎公主袖拉出浪漫線條，而短前長後的裙襬設計則讓她像踩著雲端般走進鏡頭，步伐帶著飄逸的戲劇感。搭配黑色內搭與薄透絲襪，甜美瞬間被注入一點神秘又性感的反差，形成完美的高級混搭。
Rosé洋裝穿搭2：YSL黑色小洋裝＋長靴
Rosé這套全黑造型再次證明「黑色小洋裝＋長靴」永遠不會出錯。她選擇YSL蕾絲小洋裝做為主角，細緻紋理在光線下帶出柔和光澤，既神秘又優雅。過膝細跟長靴延伸腿部比例，讓迷你裙的俐落感更突出。極簡線條搭配誇張垂墜耳環，形成「乾淨臉部＋強烈飾品」的反差亮點，提升整體華麗度卻不顯累贅，從晚餐約會到正式場合都能完勝的高級穿搭範本。
Rosé洋裝穿搭3：百褶吊帶洋裝+白踢+牛仔褲
這套仙氣滿點的混搭造型，把度假感和街頭感融合得恰到好處。以柔和蜜桃色的百褶吊帶洋裝作為主角，裙擺隨風掀動的輕盈質地，內搭簡約奶油白踢，削弱洋裝的正式感，增添一點清新俏皮的日常味道。最亮眼的是下半身的反差，飄逸長裙外搭直筒牛仔褲，讓層次更立體，也避免長洋裝的甜美過頭。配上編髮與金色細鏈，整體看起來自在、隨性，但也很高級！
Rosé洋裝穿搭4：奶油白荷葉洋裝+尖頭鞋
Rosé穿上這件YSL奶油白荷葉洋裝，瞬間切換成仙氣與貴氣兼具的女神風範。露肩剪裁勾勒出柔和肩頸線條，搭配層層堆疊的荷葉邊，讓禮服在靜止時優雅、在走動時則輕盈飄逸，質感滿分。她以極簡髮型與乾淨的妝容平衡裙身的華麗度，亮點飾品金色手環與腳上踩著尖頭鞋，替柔美輪廓加上一筆俐落光澤，使造型套上一層Rosé獨有的柔光特效。
Source：IG@roses_are_rosie
【延伸閱讀】
《新聞女王2》余詩曼髮型盤點！50歲減齡中長髮5款推薦，優雅又顯小臉
其他人也在看
2025 LYST Q3熱門單品出爐！Taylor Swift求婚洋裝成爆款、秋冬一定要入手樂福鞋
全球時尚搜尋平台 Lyst 公布 2025 年第三季「最熱門單品TOP10」排行榜！除了 Taylor Swift 在求婚中穿的 Ralph Lauren 黑白條紋洋裝上榜外，像是 Nike 就有兩款球鞋上榜，成人人搶購的爆品！究竟前十名有哪些服裝和包款配件上榜，一起下滑看看吧～BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
冬季甜點天花板登場！COLD STONE熟成巧克力蛋糕、LADY M聖誕可麗捲餅，一次收進節慶清單
COLD STONECOLD STONE首次將門市人氣冰品口味「愛戀巧克力」甜品化，推出全新熟成巧克力蛋糕《榛情可可》。選用70%精品巧克力低溫慢烤，透過時間讓蛋糕緩緩熟化，呈現濃郁卻不膩口的細緻口感，外層覆上滑順榛果巧克力醬，並以布朗尼與巧克力葉片點綴，打造冬季才有的迷人層次...styletc ・ 2 天前
廣州夜生活這樣玩！先來嶺南購物城吃妙姐乾蒸菜，再到OMG網紅街喝霸王茶姬，最後直奔廣州塔看小蠻腰夜景
這趟六天五夜的廣州自助大部分都在吃吃喝喝，還跑去長隆野生動物園看廣府千金大貓熊妹豬，從桃機直航廣州白雲機場真的很近也很方便，那天晚上從飯店叫車來妙姐順德乾蒸菜用餐，吃完就在旁邊的OMG網紅街逛逛、拍拍照。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 7 小時前
天冷代謝慢但又好想吃？專家揭冬季「循環+順暢」調理法，由內養出代謝力
入冬後氣溫驟降，火鍋、燒烤、甜點接連登場，不少人笑稱「衣服變厚，食慾也變厚」，但同時也發現體重悄悄上升、肚子脹氣、精神變差。藥理學家周泰廷提醒，冬季身體循環與代謝速度自然放緩，若再加上高油、高鹽飲食與久坐少動，容易讓體內環境失衡、消化負擔加重。姊妹淘 ・ 2 天前
天冷洗澡順序錯恐中風！醫揭「4步正確洗法」護心又養髮 千萬別從洗頭開始
天冷洗澡順序若沒注意，恐怕會增加心血管負擔。醫師提醒，冬天氣溫低、血管較易收縮，若一開始就直接洗頭，可能讓血壓在短時間內大幅波動，提高頭暈、不適，甚至誘發中風的風險，尤其對40歲以上族群或有高血壓、心血管疾病者影響更大。姊妹淘 ・ 21 小時前
老花包推薦8款：《颱風商社》金敏荷同款迪奧、Labubu聯名秒殺
近日熱播韓劇《颱風商社》收視持續飆升，劇中不僅真實還原90年代亞洲金融風暴的時代背景，更以細膩考究的復古造型吸引觀眾目光。除了男主角李俊昊的精湛演技外，女主角金敏荷於私下的時尚品味，也意外成為熱議焦點。滑開她的IG，不難發現金敏荷偏愛帶有精品Logo元素的老花包，其中，像Dior經典的馬鞍包就是她的愛用款之一，常見她以單寧外套搭配出俐落又帶點復古的造型，展現出韓系時髦女生的高級質感。bella儂儂 ・ 23 小時前
金馬62｜金馬獎2025完整入圍+得獎名單、直播平台一次看
金馬獎直播哪裡看？「第 62 屆金馬獎」即將於 11 月 22 日 在 臺北流行音樂中心 盛大舉行，台灣觀眾可透過 台視頻道 全程收看典禮與星光大道直播。造咖 ・ 1 天前
金馬62 紅毯紳士對決！張震、張孝全、鳳小岳拼最帥，黃秋生熟男魅力最迷人
如果說金馬獎紅毯是女星們爭奇鬥豔的華麗戰場，那麼對男星而言，就是一場關於品味、剪裁與細節的頂級紳士對決！造咖 ・ 1 天前
金馬62紅毯六美登場！林依晨化身小美人魚，桂綸鎂透視裝性感度破表
「金馬獎」今晚登場，不僅是電影人榮耀加冕的殿堂，當電影的鎂光燈聚焦紅毯上的每一位女星時，究竟誰會是今晚最引人注目的焦點？誰又是今晚的紅毯女王呢？造咖 ・ 1 天前
《親愛的X》金裕貞美出新高度！圓肉臉變成上鏡小臉，減肥＋保養重點全公開
《親愛的X》金裕貞一路從童星蛻變為韓劇女神，細看她這幾年的變化，最令人驚艷的莫過於「臉變小、身材線條更俐落緊實」，整個人氣質美貌大升級！而她並不是靠極端節食，而是靠著規律運動＋聰明飲食＋細緻保養，讓身體慢慢緊實、臉型變窄，這次一起看看她的「不臉凹瘦身法」重點！BEAUTY美人圈 ・ 23 小時前
韓劇《模範計程車3》原班人馬！系列最終章回歸，港日超強卡司驚喜客串
韓劇《模範計程車3》系列最終章11月21日正式開播，李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍等原班人馬全面回歸讓許多劇迷再度期待彩虹運輸的登場。造咖 ・ 1 天前
蘋果折疊iPhone「無折痕設計」添賣點 大立光、新日興等可望受惠
供應鏈傳出，蘋果開發折疊iPhone有突破性進展，解決過往非蘋折疊機最受詬病的折痕問題，達到「無折痕設計」，成為市場上第...聯合新聞網 ・ 2 小時前
12星座本周運勢〈11.23~11.29〉
【牡羊座】致勝技巧：心存善念，收穫豐厚。【金牛座】致勝技巧：膽大心細，做好預算。【雙子座】致勝技巧：披荊斬棘，劍及履及。【巨蟹座】致勝技巧：樂於助人，貴人增多。【獅子座】致勝技巧：順勢而為，把握良機…科技紫微網 ・ 1 天前
台中版築地市場？300坪海鮮旗艦店，兩排滿滿鱈場蟹、龍蝦！現切生魚片丼飯直接開吃，海鮮肉品一站購足
水產教父海鮮市場是台中水產海鮮直播主賢哥開的台中海鮮旗艦店，水產教父海鮮市場占地300多坪，區分為冷藏肉品、現流海鮮、活體海鮮、生魚片與壽司拼盤等，市場內動線乾濕分離，路線清晰，光是那超大活體海鮮區就讓人眼睛為之一亮，氣勢規模不輸給魚貨市場。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 7 小時前
金馬62/曾敬驊擊敗黃秋生奪男配！ 淚崩感謝恩師李烈：看見了我
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日在台北流行音樂中心盛大舉行，曾敬驊擊敗強敵黃秋生、金士傑、黃鐙輝、姚淳耀獲得最佳男配角。曾敬驊獲獎後淚崩，除感謝父母、所有入圍者、《我家的事》工作人員，也感謝恩師李烈：「烈姐，謝謝妳看見了我」。中天新聞網 ・ 1 天前
蔡淑臻金馬紅毯仙成這樣！50歲「素顏生圖」曝光 美到網友不敢信！
而最讓人驚掉下巴的是—這位「50歲女神」不只紅毯美，連日常素顏都完全不輸棚拍！她最近在IG上分享了自己做完電音雙波後的素顏生圖，鏡頭貼到不能再貼，那種8K直拍都藏不住的完美狀態，直接引發網友暴動！她自己還在文裡自嘲「沒有海芙我怎麼撐得住8K？」但照片已經證明：這不...styletc ・ 22 小時前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你...styletc ・ 2 天前
曾敬驊拆心牆摘金馬男配 得獎最想帶爸媽出國
（中央社記者王心妤台北22日電）曾敬驊以「我家的事」摘第62屆金馬獎最佳男配角獎，他從台下哭到台上，提到這次演戲最大收穫是拆掉心牆，「謝謝電影讓我愛上這一切。」他並說得獎最想做的事是帶爸媽出國。中央社 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 3 天前
台北喜來登「請客樓」16道蟹料理豪氣開席 台北美福「晴山日料」客座靜岡名廚帶來茶高湯懷石
台北喜來登米其林一星川揚餐廳「請客樓」即日起至12月31日推出的「金蟹宴」，主廚許宏德把鱈場蟹、沙公、沙母、處女蟳與松葉蟹一次排開，以新派川菜手法做出16道限定料理。宴席一開場，先用功夫小菜暖身。「熟醉處女蟳」不是一般常見的生醃，而是先蒸熟再泡進花雕、白蘭地與...styletc ・ 2 天前