Rosé示範洋裝穿搭4招：聖羅蘭黑色小洋裝＋長靴打造高級約會感

Rosé再度把「洋裝」穿出新高度！以極簡線條搭配高級質感，示範4種洋裝穿搭公式，從約會到正式場合都能輕鬆駕馭。從YSL黑色小洋裝搭配膝上長靴為主角，修長比例與俐落剪裁讓氣質瞬間拉滿，再換上雪紡透膚洋裝，立刻呈現截然不同的風格面貌。Rosé擅長運用「單品更換」創造多層次的視覺效果，既保留洋裝的經典魅力，又增添個人特色。如果妳正在找一套約會必勝穿搭，Rosé的4招洋裝公式絕對值得收藏！

Rosé洋裝穿搭1：雪紡透膚洋裝+對比色內搭

Rosé這套造型像從夢境走出的輕柔系仙女

Rosé這套造型像從夢境走出的輕柔系仙女，雪紡洋裝以半透明面料輕輕覆身，胸前的細緻珠繡閃著微光，讓整體多了一分精靈般的靈動。澎澎公主袖拉出浪漫線條，而短前長後的裙襬設計則讓她像踩著雲端般走進鏡頭，步伐帶著飄逸的戲劇感。搭配黑色內搭與薄透絲襪，甜美瞬間被注入一點神秘又性感的反差，形成完美的高級混搭。

Rosé洋裝穿搭2：YSL黑色小洋裝＋長靴

Rosé這套全黑造型再次證明「黑色小洋裝＋長靴」永遠不會出錯

Rosé這套全黑造型再次證明「黑色小洋裝＋長靴」永遠不會出錯。她選擇YSL蕾絲小洋裝做為主角，細緻紋理在光線下帶出柔和光澤，既神秘又優雅。過膝細跟長靴延伸腿部比例，讓迷你裙的俐落感更突出。極簡線條搭配誇張垂墜耳環，形成「乾淨臉部＋強烈飾品」的反差亮點，提升整體華麗度卻不顯累贅，從晚餐約會到正式場合都能完勝的高級穿搭範本。

Rosé洋裝穿搭3：百褶吊帶洋裝+白踢+牛仔褲

這套仙氣滿點的混搭造型，把度假感和街頭感融合得恰到好處

這套仙氣滿點的混搭造型，把度假感和街頭感融合得恰到好處。以柔和蜜桃色的百褶吊帶洋裝作為主角，裙擺隨風掀動的輕盈質地，內搭簡約奶油白踢，削弱洋裝的正式感，增添一點清新俏皮的日常味道。最亮眼的是下半身的反差，飄逸長裙外搭直筒牛仔褲，讓層次更立體，也避免長洋裝的甜美過頭。配上編髮與金色細鏈，整體看起來自在、隨性，但也很高級！

Rosé洋裝穿搭4：奶油白荷葉洋裝+尖頭鞋

Rosé穿上這件YSL奶油白荷葉洋裝，瞬間切換成仙氣與貴氣兼具的女神風範

Rosé穿上這件YSL奶油白荷葉洋裝，瞬間切換成仙氣與貴氣兼具的女神風範。露肩剪裁勾勒出柔和肩頸線條，搭配層層堆疊的荷葉邊，讓禮服在靜止時優雅、在走動時則輕盈飄逸，質感滿分。她以極簡髮型與乾淨的妝容平衡裙身的華麗度，亮點飾品金色手環與腳上踩著尖頭鞋，替柔美輪廓加上一筆俐落光澤，使造型套上一層Rosé獨有的柔光特效。

