Rosé罕見鬆口地下戀！坦承曾被「藝人舊愛」情感操控 約會變裝老奶奶躲狗仔

BLACKPINK成員Rosé因一首〈APT.〉，成功從偶像歌手轉型為創作歌手，如今連戀愛話題都開始尺度大增，她登上歐美知名Podcast訪談節目《Call Her Daddy》，罕見提及曾有多位舊愛也是藝人！

而且為了保護戀情不被D社（韓國媒體Dispatch）狗仔拍到，她還有過連續6個月偽裝成老奶奶，直奔某個前男友家約會的紀錄，如此令人哭笑不得的經歷，一曝光便引起粉絲熱議。

不公開戀情是為了保護愛人

厲害的是，Rosé談了不只一次戀愛，竟然從沒被媒體抓包過，令人嘖嘖稱奇，但她也老實說，不公開戀情是為了保護自己所愛的那個人。

Rosé解釋，作為一名K-POP偶像和女性，哪怕是「喜歡某人」或「與某人曖昧」這種再正常不過的人類情感，都經常會被異樣對待，所以以前只要提到關於戀愛的問題，都會令她焦慮萬分。

因為她說的每一句話，都有可能被媒體扭曲或過度解讀，導致心情變得沮喪又悲傷，這促使她認為，保密戀情也是在保護自己所愛的人，因為當身邊的人遭受攻擊時，她會更加痛苦難過。Rosé：「我不介意出現在公眾視野中，這是我的工作，但當我在乎的人被捲入其中時，我覺得很不公平。」

至於她現在是否會比較願意公開伴侶？Rosé依舊覺得不太安全，現階段仍選擇進行地下戀情，因為除非兩人之間建立起更多信任和安全感，否則很難自在分享彼此的感情生活。

躲避狗仔獨家秘訣：偽裝成老奶奶

眾所周知，D社經常守候在藝人住家附近偷拍照，Rosé為了躲避狗仔的鏡頭，曾經採取了一種「絕對不能被看到」的超級瘋狂手段。

首先她上網買了一頂黑色的短捲假髮，遮住自己的金髮，然後打扮成老奶奶模樣，出門直奔男友家，因為兩人無法經常外出約會，只能低調見面。

那時她還一度研究起韓國大街上奶奶們的穿衣風格，更為此專門準備了一個「奶奶衣櫥」，舉凡她們穿哪種裙子、鞋子、包包，以及走路姿勢等等，她都模仿得維妙維肖，就這樣偽裝了6個月之久。

Rosé笑說：「有一段時間我真的買瘋了，訂了很多淺藍色碎花長裙，好讓我可以把所有特徵都遮住。」不過現在那個「奶奶衣櫥」已經被清掉了。

有趣的是，當時連Rosé的親奶奶都喜歡穿「奶奶衣櫥」的衣服，有一次她發現奶奶的外套很眼熟，忍不住問了媽媽，結果媽媽說：「對啊，奶奶最喜歡這件外套了！」

Rosé在節目中大談多位男友。（翻攝《Call Her Daddy》）

曾受困於藝人舊愛的「煤氣燈效應」

主持人在節目中問到：「在妳過去的感情關係中，曾經感到失望過嗎？」Rosé坦言：「除了一位前任以外，其他人都讓我非常失望。」

其中最令Rosé印象深刻的，是受困於某位藝人舊愛的「煤氣燈效應」（Gaslighting），對方總是指責她太多心、過於敏感，「他會以工作太忙為由，不希望我出現在他朋友身邊，只在家裡跟我約會。」

Rosé說：「而且他總是對我說這個不行、那個不能做，當下我竟說服自己，男方的束縛和限制是正常的，因為他想要專注事業，我甚至覺得他工作的樣子很性感。」

「後來我跟他分手，遇見了下一任男友，當我又開始變裝到這位男友家約會時，對方卻不准我這麼做，甚至願意跟我一起做普通戀人會做的很多事，我才驚覺自己以前患得患失、疑神疑鬼，是遭遇『煤氣燈效應』了！」

Rosé現正戀愛交往中？

Rosé更在節目中大酸，自己交往過知名度和人氣更高的明星男友，卻不會像那個藝人舊愛限制那麼多，令人懷疑他是不是另有女人？自己則被蒙在鼓裡傻傻照他的話做？更加令人驚訝的是，Rosé交往的藝人似乎不只一位，不得不說，她未免把前男友們藏得也太好了吧。而此時主持人突然猝不及防地問她，目前是否也正與某人戀愛中？

結果Rosé給了一個相當有趣的反應：「如果我回答『沒有』，聽起來就像在說謊，那你們一看就知道了，但其實～我正在尋找愛情。」

儘管她有小小抱怨主持人，問這種問題簡直像挖坑給人跳，但種種跡象不禁讓外界懷疑，Rosé很可能又有新歡了。希望在對幾位「前任」都不滿意的情況下，這次她能夠找到一個很不錯的對象。

