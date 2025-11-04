The Row這麼紅？五款一上架就售罄的新包，從India Bag到Sally Bag快放進等候清單
身為極簡控的你，想必早已對這個由Olsen姊妹聯手打造的品牌不陌生。The Row之所以令人著迷，不只是因為它俘獲了一票歐美女星與超模的心，更因為那種低調無痕的時髦與品味，已成為懂品味者之間的共識。就連珍妮佛．勞倫斯（Jennifer Lawrence）私下外出時，也多次被拍到手拎The Row的經典包款現身街頭。這個沒有醒目Logo，卻有一種讓人一眼辨識的質感，以及那份徹底低調的優雅，就像時尚圈內人才懂的暗號，一旦入門，我想也再難回頭？
如今，The Row再次證明自己的時髦威力，五款甫上架的全新包款，截至目前為止，全數皆為售罄裝態，而點進去購物車查看也只能乖乖加入候補清單，靜心等待下一批上架。沒有Logo、沒有廣告通路以及宣傳管道，卻讓人不知不覺陷入瘋狂。在這個資訊過載、人人爭相「被看見」的時代，The Row真的成功以低調奢華的製造保證引誘了消費者十足的渴望與擁有慾。這種新的美學態度，是否真的徹底改寫了我們對奢華的想像？The Row展現的靜奢哲學不僅耐人尋味也讓人越來越著迷。
從一件完美的T恤開始
2006年，好萊塢雙胞胎Mary-Kate與Ashley Olsen在紐約創立The Row品牌。兩人以追求一件「完美白 T」作為品牌起點，以沒有裝飾、沒有標誌，追求一種貼合身形的理想比例。然而，這份對剪裁的執著也奠定了品牌往後的設計語彙，形成了獨樹一幟的現代極簡美學「Olsen簡約風」。
為什麼The Row能紅？
首先，是The Row對「鬆弛感」的掌握。 在這個充滿視覺刺激與資訊爆炸的時代，The Row的設計讓人有種重新感受簡約的空間感以及時髦的鬆弛感。The Row設計上總是沒有多餘線條，僅以純粹的比例與輪廓，就讓服裝與配件擁有「呼吸」的舒適節奏。其次，是它的稀缺性。Olsen姊妹很懂得行銷，因此，在市場銷售上刻意控制產量與鋪貨，堅持不為追求銷售而犧牲掉品質，也因此，成功讓每一季的包款上架即售罄，讓等待名單成為入手品牌必經的過程。這樣的商業策略，展現了品牌所象徵的真正奢華，不是你隨手即可得到的態度。最後，是信任的積累。
The Row向來就不依賴代言人或廣告，而是在時間中建立起默契般的口碑。當歐美一線的女星、超模，如Zoë Kravitz、Dakota Johnson 或 Kendall Jenner 以The Row包款入鏡街拍，這種「真心愛用」、「姊就時髦」比任何代言更具說服力。於是，在快節奏的過度消費的時尚循環裡，The Row反而成為一種新的消費模式。
五款一上架就售罄的新包
售罄待排01 / Park 皮革手提包
Park 皮革手提包
售價約 US $1,850
售罄／候補中
Park 皮革手提包採用粒面小牛皮製成，垂直線條與扁平手柄組成最純粹的輪廓。沒有襯裡、沒有金屬裝飾，卻散發令人安心的平衡感，不僅極簡十足且又好看。
直達官網
售罄待排02 / India East/West 皮革包
India East/West 皮革包
售價約 US $3,600
售罄／候補中
僅限三地旗艦店發售。
這款包如其名，是一只跨越東西方的保齡球包型的旅行包。修長包身搭配滾邊手工與管狀提把，線條柔和卻不失結構。皮革隨時間產生自然光澤，是會越用越美的存在。
直達官網
售罄待排03 / 皮革縫線包
皮革小號包身縫線包
售價約 US $2,900
售罄／候補中
這款以拋光馬鞍皮革配上中央縫線與可拆小袋，將機能與雕塑感結合。包身柔軟卻立體，是The Row「看似隨性其實極度精準」的重點包款，簡約卻又百搭，非常推薦給需要大容量的上班族女性。
直達官網
售罄待排04 / Sally Bag
Sally Bag in Leather
售價約 US $910
售罄／候補中
Sally Bag以細紋小牛皮製作而成，皮革包覆鈕扣、縫線完全隱藏，幾乎是「低調質感」設計的代表。體積輕巧卻極具存在感，是The Row最入門、也最難買到的一款包款。
直達官網
售罄待排05 / Cecily 迷你棉帆布手提袋
Cecily 迷你棉帆布手提袋
售價約 US $950
售罄／候補中
Cecily 迷你棉帆布手提袋以厚實棉斜紋布製作完成，矩形底座與細提把展現品牌一貫的精準比例。自然材質讓它比皮革款更顯輕盈自在，成為夏季穿搭的理想配角。
直達官網
延伸閱讀：
不只Jil Sander！來自美國The Row身為極簡控要認識，看完秒懂它的威力
2025秋冬棕色麂皮包款為什麼紅、怎麼挑、如何保養，秋冬包款一次整理給你
2025秋冬10款值得擁有的麂皮外套，穿搭建議，怎麼保養？編輯整理推薦
2025夏季人字拖熱潮勢不可擋！拿下Lyst熱單榜首，Rosé、Hailey、Gigi…時尚女全穿上，5雙推薦
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● The Row這麼紅？五款一上架就售罄的新包，從India Bag到Sally Bag快放進等候清單
其他人也在看
2025秋冬10款值得擁有的麂皮外套，穿搭建議，怎麼保養？編輯整理推薦
東北季風開始帶來明顯涼意，你是不是也感受到空氣中有一種預告秋冬季節已到了的氛圍？當皮夾克、軟呢保暖大衣陸續登場時，你是不是也注意到今年多了不少霧面質感、色調溫潤的麂皮身影？秋冬必備麂皮外套坦白說，當氣溫漸降、微風開始帶著一點涼意，正是時尚編marie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
2025萬聖節明星都扮什麼？最強裝扮我只服海蒂克隆！Lisa吉巴羅、Ed Sheeran小丑超嚇人
現代的萬聖節已成為了大家可以裝扮成喜歡角色的舞台，台灣的民眾也越來越熱衷參與，不僅比創意，也比造型的精緻程度，而每年都絞盡腦汁用心準備的明星們，2025萬聖節又帶來哪些驚喜呢？以下盤點絕不能錯過的精彩萬聖節裝扮！2025萬聖節明星裝扮盤點海marie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
台北Omakase推薦！「すし謙」秋蟹盛宴限定登場，十四代生醃大閘蟹、大閘蟹魚翅釜飯太銷魂
全套套餐以八道蟹料理展現職人創意，融合白松露、魚子醬等珍稀食材，再搭配七貫旬魚握壽司與四款精選佐餐茶，構築秋蟹、割烹與茶藝的細膩共鳴。整套餐點售價NT$12,800（另加10%服務費），僅於11月1日至12月6日晚間餐期限量供應。すし謙｜八marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
萬聖節哪裡開趴？各大品牌美食優惠一次看，暗黑限定菜單超吸睛（持續更新）
一年一度的萬聖節又來了！不想只靠南瓜裝或恐怖妝應景？那就從餐桌開始搞怪，從美式餐廳、港點名店到頂級麻辣鍋，各品牌今年紛紛端出創意滿點的「暗黑限定菜單」與節慶活動，辣翅、龍蝦、黑堡、奶昔通通上陣，一次搜羅最萬聖味的美食派對清單。海底撈海底撈將marie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
振永1周操肌6天秀成果 超壯大胸太養眼
【緯來新聞網】韓星振永、李沐、宋柏緯主演台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，今（4日）適逢宋柏緯生日，緯來新聞網 ・ 7 小時前
炫富新選擇：瑜伽品牌ALO進軍精品圈一顆包賣破10萬元！aespa寧寧、Kylie Jenner都在背
洛杉磯瑜伽品牌ALO以簡約時髦的設計感和名人社群行銷手法，擄獲年輕世代的心，穿上ALO成為一種生活品味與品質的展現。雖然ALO備受名人們喜愛，但它的一般運動服裝約台幣兩千至六千元，對普通民眾來說並非遙不可及，比起精品相對容易負擔。不過ALOmarie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
Hello Kitty 2025秋冬聯名盤點！UNDERCOVER滿滿蝴蝶結回歸、PEACH JOHN甜辣背心太燒了
從1974年誕生至今，Hello Kitty的可愛不只是童年記憶，更成為流行文化的象徵，到了2025秋冬，日系內衣品牌PEACH JOHN、台灣品牌AIR SPACE都與Hello Kitty推出全新的聯名系列，而日本潮流品牌UNDERCOmarie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
Peekaboo 變身「小洞窟」？FENDI「Rock the Craft 2.0」親眼見證藝術誕生
藝術家 Edoardo Piermattei 再次攜手 FENDI 皮革與皮草工坊工匠，在全新開幕的 Palazzo FENDI Milano（米蘭蒙特拿破崙大街1號）帶來震撼回歸—《Rock the Craft 2.0》，一場讓工藝變得搖滾、讓皮革開口說故事的展演。在精品店三樓的工坊裡，來賓可近距離...styletc ・ 21 小時前
以為天氣變冷只要保濕？秋冬3大保養盲點曝光：陰天沒防曬、眼周乾紋狂長超顯老…
盲點一：以為秋冬沒太陽就不用防曬「陰天、冷天就能偷懶不擦防曬」是最大迷思！UVA穿透力超強，即便陰天、室內、通勤時，肌膚仍在默默被光老化，細紋、暗沉就是這樣養出來的。正因為肌膚在秋冬本來就容易乾敏，選對質地輕盈又有修護感的防曬，才能真的穩住皮膚狀態。像簡單JA...styletc ・ 15 小時前
看起來就是狀態很好！4款「精緻姐姐」愛用好物：basiik、StriVectin、BOBBI BROWN 讓妳美得毫不費力
追求「顯年輕」，並不是要抹去所有歲月痕跡，而是要找回那份充滿活力的「精緻感」。關鍵就在於從髮根的蓬鬆度、肌膚的緊實度、底妝的細膩感到唇瓣的飽滿氣色，全方位地提升整體狀態。本文精選了四款分別針對髮、膚、妝、唇的話題單品，助妳輕鬆管理這些關鍵細節，重拾令人稱...styletc ・ 20 小時前
Epik High默默在跟BIGBANG競爭？ 大膽提議「兩團合併」Table直言：不能告訴GD
Epik High默默在跟BIGBANG競爭？ 大膽提議「兩團合併」Table直言：不能告訴GD娛樂星聞 ・ 8 小時前
小資女必收質感包TOP5！RM、小CK、PEDRO…2千元起搞定整季時髦Look
小資包包推薦：ROBINMAY ELLY 1420 彎月肩背包這顆ROBINMAY ELLY 1420 彎月肩背包，選用頭層真皮與霧面磨砂元素，霧感皮革結合柔順弧線，勾勒出屬於初秋的柔和韻味，前側壓印 ELLY 經典梳子標誌，低調中藏有巧思，包身的切割縫線與立體結構相呼應，讓整體更顯層次。無論搭配...styletc ・ 18 小時前
曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲
美國前副總統錢尼的家人聲明，高齡84歲的錢尼3日晚間逝世。美國有線電視新聞網（CNN）4日報導說，錢尼是現代美國史上最有...世界日報World Journal ・ 10 小時前
追查謝侑芯之死！閨密謝薇安轟黃明志用錢壓新聞、有女友：渣中之王
追查謝侑芯之死！謝薇安轟黃明志用錢壓新聞、渣中之王造咖 ・ 20 小時前
小S女兒Lily穿上黛安芬內衣，青春爆棚、萌翻全場！＂理想型＂曝光竟是他？
Lily身穿 Athleisure系列新品，以一身清新又充滿能量的運動造型亮相，展現「Just Like You」品牌精神—自然、自在、剛剛好。她笑說：「今天雖然有點緊張，但更多是期待！以前就很喜歡黛安芬，這次能當品牌大使真的像開啟一段新旅程。」說到身上這套，她眼睛一亮地分享：「顏色...styletc ・ 12 小時前
雙11黃金鑽石2折起再抽金豆！GIA鑽戒、1克拉培育鑽$11,111入手攻略
一年一度的雙11購物節盛大登場，除了服飾、3C，今年更不能錯過的是黃金與鑽石的超值優惠！你是否曾夢想擁有一克拉的閃耀鑽石，卻總覺得價格高不可攀？或者想為自己添購一件經典黃金飾品，卻遲遲等不到最佳時機？現在，你的機會來了！Yahoo購物中心雙11黃金鑽石超品週，全館2折起，滿萬再享抽金豆機會，挑戰市場最低價！從日常佩戴到投資保值，8 款精選黃金鑽石商品，讓你輕鬆入手人生第一件珠寶，或是升級你的收藏！Yahoo好好買 ・ 7 小時前
普發1萬輕鬆懂！財政部揭4偽冒網址、「9大防詐QA」一次看
普發1萬輕鬆懂！財政部揭4偽冒網址「9大防詐QA」一次看造咖 ・ 13 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 8 小時前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 21 小時前