Rozier、Billups涉賭遭聯邦起訴 NBA暫扣兩人薪資

Terry Rozier在效力黃蜂期間疑似涉賭。圖／翻攝自X@hornets

根據《ESPN》記者Shams Charania報導，邁阿密熱火隊後衛Terry Rozier與波特蘭拓荒者隊總教練Chauncey Billups，因涉入聯邦賭博相關案件，目前正被球隊停職並請假，期間兩人都不會領取薪資。消息人士指出，他們的薪水將被扣留並存入第三方信託帳戶，靜待聯邦調查局（FBI）案件結果。

Rozier於10月23日被捕後數小時即遭NBA勒令停賽。據悉，若他最終洗清罪名並被准許重返賽場，所有遭扣押的薪資將全數發還，而他本季薪資約為2,660萬美元。然而Rozier的財務問題似乎不止於此。美國國稅局（IRS）曾在2023年11月對他提出聯邦稅務留置權，指稱他在2021納稅年度仍有8,218,211.70美元的「未付餘額」。

不過，Rozier的律師Jim Trusty在昨（29日）向美聯社澄清，該筆稅務問題早已「結清」。他在電子郵件中指出：「從來沒有800萬美元的債務。」並解釋，800萬美元是Rozier 2021年的總稅額，實際欠款僅9,000美元，且早已繳清；目前那張「已失效的」留置權文件，只是尚未從地方法院正式撤銷。

聯邦調查人員指控，Rozier在2023年3月23日效力夏洛特黃蜂隊期間，涉嫌與同夥合謀，透過操控個人比賽表現，協助他人贏得「球員表現投注」。當場比賽中，他的出賽時間異常偏低，使得押注他數據「低於」預測值的賭徒贏得獎金。這起案件的模式與前暴龍球員Jontay Porter在2024年遭聯盟終身禁賽的事件頗為類似。

當時，運動博弈公司偵測到涉Rozier的投注出現異常，隨即通報NBA。聯盟展開調查，但由於NBA並無傳票權，最終未能找到足夠證據證明他違反規定。Rozier並未參加該季（2022-23）最後八場比賽，黃蜂隊當時聲稱他因腳傷缺陣。

事件如今引起美國國會關注。參議院商務委員會主席、共和黨籍議員Ted Cruz與該委員會民主黨領袖Maria Cantwell本週致函NBA總裁Adam Silver，要求說明聯盟「如何調查與處理相關指控」，並質疑NBA為何允許Rozier在初步調查後繼續上場。NBA稍早則表示，正檢討如何改善對敏感資訊（例如每小時更新的傷病報告）的管理與公開機制。



