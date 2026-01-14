RPG版麥塊《Hytale》搶先體驗爆紅！首日280萬名玩家、《Minecraft》社群比較爭議

被玩家社群暱稱為「RPG 版麥塊」的沙盒冒險新作《Hytale》，正式展開首波搶先體驗（Early Access），隨即就引爆驚人的熱度。根據官方透露，光是首波預購帶來的收益，就已經足夠支撐工作室未來整整 2 年的開發和營運資金，並且還有之前創始人自掏腰包承諾 10 年更新保障。

遊戲的細節與動作更豐富，被拿來和麥塊比較。（圖源：Hytale）

這款曾在開發途中歷經波折甚至一度中止的遊戲，如今不只是成功復活，更在發售首日吸引超過 280 萬名玩家湧入，Twitch 直播同時觀看人數更一度突破 40 萬大關，帶來超乎預期的市場潛力。

隨著《Hytale》的上市，玩家社群中也掀起了一股將其與經典沙盒霸主《Minecraft》比較的風潮。許多體驗過的玩家認為，《Hytale》雖然起步較晚，但在內容豐富度上表現優異，對比之下，《Minecraft》雖然被微軟買走，但多年來更新幅度都非常小，卻往往伴隨著大規模的宣傳活動，讓部分尋求新鮮感的玩家轉而對這款新作抱持高度期待。甚至在《Minecraft》最新社群文章中，底下也出現大量關於《Hytale》的討論。

面對如此熱烈的迴響，Hypixel Studios 的創始人 Simon 公開表達了對玩家社群的感謝。不過，由於首日湧入的玩家數量遠超預期，伺服器面臨巨大壓力，Simon 也特別提醒玩家，目前登入時可能會遇到排隊或連線不穩的狀況，團隊正在全力解決相關技術問題，希望能讓所有玩家儘快享受到順暢的冒險體驗。當然也不忘提醒玩家，目前《Hytale》是搶先體驗，有許多問題、內容也並不完整，購買之前需要確保自己能夠接受。