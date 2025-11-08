RPG遊戲常見「HP、MP、SP」是什麼？全名、差別一次搞懂！
在許多電子遊戲中，尤其是 RPG 或 TRPG，不論是哪種語言的版本，經常會看到 HP、MP、SP 這類的英文簡稱吧？通常我們都能理解是分別代表生命、魔力、體力，但你可知道有些縮寫的意思不只如此嗎？又或是你從來都不知道 HP 的完整寫法？
這裡筆者將整理遊戲中常見角色狀態「HP」「MP」「SP」縮寫名稱懶人包，向大家介紹一下它們各自的意思，以及不同的替代用法。
「HP」
只要有在接觸遊戲，基本上都會清楚知道這縮寫代表了「生命值、血量、血條、體力」，而英文的完整寫法就是「Health Point」，可以說非常的直白，也是為什麼 RPG 中治療角色時，經常能聽到「Heal！」的說法。
然而許多人討論的「Hit Point」說法也確實存在，這其實是當年 Dave Arneson 設計 TRPG《龍與地下城》前，從另一款戰艦類桌遊《Ironclads》規則拿來採用並經過修改，代表的是某物、某角色在被打倒或破壞前，可以承受的一個概念上的量化數值，更可以看成能「抗打、抗揍的數值」，從意思上來說就是現今常用的生命值。另一種更少人使用的是「LP」，這裡說的不是以前流行的台語 LP，是指《遊戲王》中的決鬥者生命值「Life Point」。
「MP」
如果說 HP 是紅色或綠色的血量，那 MP 就是代表著藍色的「魔力、魔法值」，英文完整的血法則是「Magic Point」，同樣很好理解竟是施展魔法時消耗的能向。但另一種大家常見的「Mana Point」，中文通常是直接翻譯「瑪納、瑪那」也等同於「魔力」的用法，實際上的來源是大洋洲諸語系，主要代表的意思是「超自然的力量、精神力量」，確實也是許多 ACG 作品中常用的元素。
先前《艾爾登法環》中，雖然有用到 HP，卻沒有用 MP，反而是用少見的「FP」，也就是「Focus Point」=「專注值」，同樣也適用在魔法或法術的消耗數值上；還有的 JRPG 經常會使用「TP」，「Technique Points」（技巧點數），也是同樣的技能招式消耗使用。
「SP」
SP 是一個相當有趣的簡稱，通常在遊戲中以綠、黃、藍色呈現都有，代表的除了生命和魔力以外的數值，也就是「Stamina Point」=「體力、耐力、精力」，有些遊戲會用來取代 MP，有些則是放在角色做戰鬥以外的事情，像是閃避、翻滾、採集或普通攻擊時會進行消耗。
當然應該還有不少人聽過還可以被稱為「Spirit Point」（精神值）、技能點數「Skill Point」（技能點數，可以是升級的點數，或是施展技能消耗的點數），又或是「Spell Point」（咒語點數、法力點數），和 MP 有些類似，就是角色施展非普通攻擊招術時能消耗的能量，有些作品會用來區分物理技能消耗 SP，魔法技能消耗 MP 等（Point 改成 Power 同樣能通）。
基本上許多的用法都是從早期《龍語地下城》，畢竟這款 TRPG 的大量規則本身，成為了許多 RPG 遊戲的基礎，後來藉由《勇者鬥惡龍》《太空戰士》《巫術》（Wizardry）等早期 RPG 作品發揚光大。當然不同的遊戲中仍然有不同的表達方式，好比為了呈現遊戲內容的《Undertale》，EXP 被解讀成「處決點數」（Execution Points），LV = LOVE 卻在後面變成了「暴力等級」（Level of violece），有自己一套的解釋方式。
