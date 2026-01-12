RSF巡迴展落地亞洲 首站攜手中央社推攝影展

（中央社記者王寶兒台北12日電）無國界記者組織（RSF）去年啟動40週年巡迴攝影展，亞洲首站攜手中央通訊社主辦「明日世界」攝影展今天開展。中央社長胡婉玲說，展覽讓人看見新聞工作者在AI時代的價值。

「明日世界Shooting the World of Tomorrow」新聞攝影展開幕儀式上午在中央社1樓大廳舉行，胡婉玲感謝RSF及贊助的德國在台協會表示，大家常說「新聞是歷史的初稿」，近年都在討論AI（人工智慧）是否取代新聞業，而現在下定論或許還言之過早。

她說，攝影展讓大家看見攝影記者們展現的價值，「我向大家保證，你們今天在這裡看到的作品沒有任何一幅是由AI製作。」

德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）表示，新聞自由與真相在全世界持續受威脅，但哪些是真實、哪些是想法，如果人們希望民主自由長久存在，一定要將事實真相與意見想法分開，才是讓大家不受假資訊引導的方法。

他說，德國在台協會特別支持「明日世界」展，就是期望支持好新聞、自由與民主，也希望這樣的價值理念能影響廣大群眾。

與會表達支持的文化部次長王時思表示，文化部一直認為自由是文化創作基礎，沒有自由，真相就不能被記錄。一張好照片無需翻譯，就能跨越距離與年代打動大家，展覽讓人看見這樣的力量，而國際媒體間合作也能看見媒體不只傳遞資訊，也是至關重要的橋梁，讓台灣故事能被聽見。

展覽共展出53件作品，從美國總統川普（Donald Trump）到花蓮縣0403地震，呈現海內外多個新聞事件現場，包含RSF精選40張型塑當代社會主題如環境、危機與流亡的照片，及中央社13張2024年到2025年獲獎新聞攝影作品。

RSF亞太辦事處代表艾瑋昂（Cédric ALVIANI）表示，為慶祝RSF成立40年，自去年推出巡迴攝影展，以瑞士為起點，陸續於歐洲、拉丁美洲與非洲等展出，很開心攜手中央社將展覽帶到台灣，並加入許多台灣獲獎新聞攝影作品，讓展覽更在地、完整。

參展中央社攝影記者包含王騰毅、吳家昇、翁睿坤、張新偉、趙世勳及鄭清元；趙世勳說，很榮幸能與RSF作品共同展出，是非常難得的經驗，除看到世界頂尖新聞攝影作品，也可看到其他一流攝影師們身處的環境，與做決定時的準則與敏銳度。

民主進步黨籍立法委員郭昱晴說，期望每個人都能享受「明日世界」展，提醒民主、自由及人權對每個人、每天與每件事有多重要。

攝影展即日起到2月11日展出，免費入場，地點在台北市中山區松江路209號1樓。（編輯：李明宗）1150112